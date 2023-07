Reencontro do Casamento às Cegas Brasil 3: data, horário e onde assistir

Os casais da terceira temporada de Casamento às Cegas Brasil ainda têm presença marcada na Netflix . Todos os 10 integrantes (Bianca, Jarbas, Karen, Valmir, Daniela, Daniel, Ágata, Renan, Maria e Menandro) participarão da live de reencontro apresentada por Klebber Toledo e Camila Queiroz neste domingo (2), às 19h30, na própria plataforma de streaming. Esta será a primeira transmissão ao vivo do programa feita no país.

A maior expectativa para o reencontro é saber se todos os participantes continuam casados após a participação no reality. De acordo com sites e perfis de fofoca nas redes sociais, ao menos um casal se separou em poucas semanas de casório. Outra participação importante na live é de Thamara Térez, da segunda temporada. A advogada recentemente anunciou nas redes sociais sua separação com Alisson Hentges, seu noivo no reality, após rumores de traição por parte do gaúcho.

2 de 4 Ágata e Renan foi um dos primeiros casais a firmar compromisso no programa — Foto: Divulgação/Netflix Ágata e Renan foi um dos primeiros casais a firmar compromisso no programa — Foto: Divulgação/Netflix

Na nova temporada, o personagem que mais repercutiu entre o público foi Valmir Reis. O diretor comercial casou-se com a advogada Karen Bacic, mas, desde sua entrada no programa, já rendeu inúmeras polêmicas. A começar pela atitude de pegador com todas as mulheres do programa, o que rendeu a alcunha de "boy lixo" entre as demais participantes - e até por parte dos espectadores nas redes.

Ao se casar com Karen, Valmir não ficou livre das polêmicas. De acordo com informações exclusivas do colunista Leo Dias, o diretor comercial reatou um namoro após o término das gravações do programa, sem ter avisado que havia participado do programa.

3 de 4 Valmir Reis foi o participante mais polêmico da terceira edição do Casamento às Cegas Brasil — Foto: Divulgação/Netflix Valmir Reis foi o participante mais polêmico da terceira edição do Casamento às Cegas Brasil — Foto: Divulgação/Netflix

Além dessa polêmica, outra informação que repercutiu entre os espectadores é a de que Valmir já conhecia a participante Maria Carolina Caporusso antes de entrar no programa, segundo informações do colunista Lucas Pasin no site UOL Splash.

O colunista ainda afirma que Maria fingiu desconhecer Menandro, seu atual esposo e participante da terceira temporada. A matéria informa que a empresária já havia "stalkeado" o pretendente nas redes sociais antes de sua entrada no reality. O público espera ver todas essas polêmicas esclarecidas no reencontro deste domingo (2).

4 de 4 O casal Maria e Menandro foi a primeira dupla a se casar no reality. De acordo com o colunista Lucas Pasin, a empresária já conhecia seu noive antes de entrar no programa — Foto: Divulgação/Netflix O casal Maria e Menandro foi a primeira dupla a se casar no reality. De acordo com o colunista Lucas Pasin, a empresária já conhecia seu noive antes de entrar no programa — Foto: Divulgação/Netflix

