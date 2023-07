Remini é seguro? Entenda uso de dados no app e como se proteger

É quase impossível navegar pelas redes sociais nos últimos dias sem dar de cara com uma foto criada no aplicativo Remini . A trend que viralizou recentemente consiste em usar imagens para simular, através do uso de Inteligência Artificial, como seria a aparência de um filho ou como a pessoa ficaria se estivesse grávida . Apesar da diversão, ao aceitar os termos de uso do Remini, os usuários pode estar expostos a possíveis “pegadinhas” que estão escondidas dentro dos termos de uso e privacidade e acabar compartilhando dados pessoais sensíveis. A seguir, descubra se o Remini é seguro e saiba o que fazer para se proteger durante o uso de aplicativos com IA.

O que é Remini? Por que o aplicativo ficou popular?

Remini é um aplicativo que se popularizou nas redes sociais, inicialmente, por restaurar e aumentar a resolução de fotos antigas ou de baixa qualidade utilizando Inteligência Artificial de última geração. Porém, nas últimas semanas, foi lançada uma atualização que permite que o usuário simule como seria um filho ou como seria a aparência se estivesse grávida.

Esse novo recurso virou uma trend quase instantânea. Redes sociais como Instagram, Twitter, Facebook e TikTok foram inundadas com fotos de bebês e gestantes geradas através de Inteligência Artificial. No aplicativo também é possível criar avatares personalizados e fotos em diversas outras situações, como casamento, formatura, viagens, entre outras.

O Remini é seguro? O aplicativo coleta meus dados?

É comum o usuário passar direto pelos termos de uso dos aplicativos baixados, com isso, muitas vezes são concedidas permissões desnecessárias aos desenvolvedores. E o caso do Remini não é muito diferente. Ao aceitar os termos de uso, o usuário concorda em fornecer o acesso a diversos dados pessoais, como endereço de IP, identificadores de publicidade, dados de atividades online, localização, informações sobre o aparelho, entre outros. As fotos e mídias usadas no Remini também são processadas para aprimoramento do app.

Apesar de afirmar que as permissões concedidas são apenas utilizadas para o bom funcionamento e o aperfeiçoamento do aplicativo, em sua política de privacidade, o Remini diz que alguns dados podem ficar armazenados por até 10 anos em seus servidores. Os termos também alertam que ,mesmo adotando medidas de segurança para proteger as informações do usuário, transmissões online não são 100% seguras. Ou seja: caso não queira correr risco, o usuário não deve fornecer qualquer permissão.

Além de tudo isso, a política de privacidade permite que seus dados sejam compartilhados com empresas parceiras, como provedores de armazenamento, fornecedores de serviços de marketing e plataformas de publicidade.

Quais cuidados devo tomar ao usar o Remini?

Caso queira usar o Remini, é importante ter em mente que algumas informações são consideradas fundamentais para o funcionamento do aplicativo, como identificação do usuário, informações do smartphone, acesso à galeria, entre outros. No entanto, é possível restringir algumas permissões. Veja como:

Desative o rastreamento de atividade do celular

Em iPhones, acesse “Ajustes” e clique em “Privacidade e Segurança”. Depois, selecione “Rastreamento” e desative a chave “Permitir Solicitaçoes”. Em dispositivos Android, vá em “Configurações”, clique em “Segurança e privacidade”. Depois, selecione “Privacidade”. Ao abrir o menu, clique em “Outras configurações de privacidade” e selecione “Serviço de personalização”. Em seguida, desative a chave “Personalizar esse telefone”.

Ajuste as configurações de privacidade do aplicativo

Para impedir que o Remini colete e armazene suas fotos, vídeos e áudios utilizados no app, acesse as configurações do aplicativo, clique em "configurações de privacidade” e desative a opção “Melhorar nossos recursos de edição de fotos”.

Já criei imagens no Remini. E agora? Como manter meus dados seguros?

Mesmo que já tenha usado o Remini, não é preciso se preocupar. Ainda é possível proteger seus dados pessoais. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) assegura aos usuários o direito de exigir que seus dados pessoais sejam apagados dos bancos de armazenamento de qualquer empresa. Além disso, as próprias diretrizes de privacidade e segurança do Remini garantem essa possibilidade. Para isso, basta enviar um e-mail para privacy@bendingspoons.com e solicitar a exclusão de todos os seus dados.

Para manter suas informações pessoais sempre seguras, é recomendável prestar bastante atenção aos termos de uso e políticas de privacidade antes de usar aplicativos ou se cadastrar em sites. Antes de aceitar os termos, busque por palavras como “dados pessoais", “direitos” e “armazenamento” para saber como a empresa vai tratar suas informações privadas.

