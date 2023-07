Resident Evil 4 'volta no tempo' em versão 2D estilo Doom e Castlevania

👉 Qual é o melhor jogo de Resident Evil? Opine no Fórum do TechTudo

Porém, o vídeo impressiona por ter vários momentos da parte inicial de Resident Evil 4, com Leon S. Kennedy chegando ao vilarejo onde a história se passa e tendo seus primeiros contatos com as novas ameaças. É possível ver momentos bem conhecidos pelos fãs, mas agora sob uma nova perspectiva.

Resident Evil 4 é um jogo que originalmente saiu em 2005, em um primeiro momento como exclusivo do GameCube, da Nintendo. A história se desenrola com o retorno de Leon S. Kennedy, protagonista de Resident Evil 2, que agora é um agente especial a serviço do governo dos EUA – com a missão de resgatar a filha do presidente. O game foi elogiado por mudar a jogabilidade da série clássica e trazer mais elementos de ação.