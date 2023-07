Resultado do jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina rende memes; veja

Ary Borges foi o grande destaque da partida. A atacante marcou os dois primeiros gols do Brasil nos 45 minutos iniciais e ainda balançou as redes uma terceira vez antes do fim do jogo. Bia Zaneratto também marcou um gol logo no início do segundo tempo. A goleada desta segunda entrou para a lista de maiores vitórias da equipe em Copas e garantiu liderança do grupo F, onde também estão França, Jamaica e Panamá.