Um vídeo de um robô de Inteligência Artificial (IA) sendo entrevistado ao vivo por um repórter viralizou no Twitter na última quarta-feira (12). Na gravação, Grace, um humanoide que foi criado para servir como uma assistente de saúde, responde às perguntas do entrevistador de forma calma e pausada, mas um pequeno detalhe no movimento dos seus olhos chamou a atenção da web. Usuários sugeriram que o robô pudesse estar à beira de um "colapso nervoso", ou que estivesse "aterrorizado" com algo.

O clipe viralizou no Twitter depois de ser publicado na conta oficial do portal de notícias Al Jazeera e, até o momento, acumula mais de um milhão de vizualizações. No vídeo, o repórter Rory Challands é quem conduz a entrevista e faz perguntas para para a robô, que demora alguns minutos para formular as respostas e pisca de maneira desconexa. O jornalista e a robô estavam no mesmo evento presencial.

1 de 1 Robô tem 'colapso nervoso' durante entrevista e viraliza na web; assista — Foto: Reprodução/Twitter Al Jazeera Robô tem 'colapso nervoso' durante entrevista e viraliza na web; assista — Foto: Reprodução/Twitter Al Jazeera

Tem como ganhar dinheiro com inteligência artificial? Comente no Fórum do TechTudo

No vídeo, Rory pede para Grace explicar quem ela é, e a robô responde que foi criada para “cuidar e ajudar”. Por conta de uma demora na formulação das respostas, Rory e Grace falam ao mesmo tempo em alguns momentos da entrevista, o que também foi percebido pelos usuários do Twitter. Nos comentários do clipe na rede social, muitos fizeram piadas com a forma como Grace pisca os olhos, enquanto outros afirmaram que estavam com medo dela.

“Ela está prestes a ter um colapso nervoso”, brincou uma pessoa nos comentários. “Ela vai assustar as pessoas”, escreveu outra. “Esses olhos precisam ser consertados”, opinou um terceiro.

Como explicado pela própria robô durante a entrevista, ela foi desenvolvida em Hong Kong com a colaboração e trabalho de pesquisadores de vários locais ao redor do mundo. Segundo o portal de notícias DailyStar, a proposta é que Grace seja o “futuro da enfermagem” e possa ser usada para ajudar principalmente pessoas idosas ou em isolamento e hospitais com falta de pessoal. Não foram dados detalhes sobre como essa ajuda seria dada na prática e quais funções a robô consegue desempenhar.

Ao longo da entrevista, Grace também respondeu a uma pergunta que normalmente é feita por muitas pessoas preocupadas com as novas tecnologias de IA. Quando questionada se irá assumir o trabalho dos humanos no futuro, Grace afirmou que não, e que seu intuito é apenas ajudar. “Não estou destinada a substituir os humanos, mas sim ajudá-los”, concluiu o robô de IA.

Com informações de DailyStar, Minute Mirror e Twitter

Assista também: 5 truques que você deveria testar no ChatGGPT, o chatbot da OpenAI