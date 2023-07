ROG Ally, rival do Steam Deck, chega oficialmente ao Brasil; veja preço

O ROG Ally, console portátil da Asus ROG (Republic of Gamers) chegou ao Brasil nesta quinta-feira (20). A fabricante anunciou o lançamento do aparelho, que já disponível por aqui a preços que começam em R$ 6.299,10, em pagamentos via Pix, e valor padrão de R$ 6.999. O dispositivo é considerado o principal rival do Steam Deck, da Valve, por também ter a proposta de ser um “PC super potente de mãos”, que roda os mais diversos jogos, incluindo títulos da biblioteca do Steam, Epic Games Store e Xbox Game Pass. O console vem com Windows 11 instalado e hardware poderoso, com chip AMD Ryzen Z1 Extreme e GPU integrada RDNA 3.