RTX 4060 chega ao Brasil com DLSS 3.0; veja preço

A Nvidia anunciou, nesta quinta-feira (29), que a nova placa de vídeo GeForce RTX 4060 está oficialmente disponível no mercado brasileiro, a um preço sugerido de R$ 2.399. A GPU é indicada para jogos em Full HD, é compatível com Ray Tracing e conta com DLSS 3.0 , tecnologia proprietária da marca que usa inteligência artificial para otimizar seu desempenho em tempo real. Além da versão de entrada, a RTX 4060 Ti de 8 GB teve o preço sugerido de R$ 3.099 divulgado. A empresa também lançou um novo Game Ready Driver para a série RTX 40 e adicionou novos títulos compatíveis com DLSS.

A arquitetura Ada Lovelace da GeForce RTX 4060 oferece uma atualização significativa para os jogadores que utilizam GPUs da geração anterior. O multiplicador de desempenho DLSS 3.0 está aprimorado com novos Tensor Cores de quarta geração e o Optical Flow Accelerator que, juntos, prometem criar frames adicionais de alta qualidade.

2 de 2 Placa vídeo NVIDIA GeForce RTX 4060 já está disponível para a venda no Brasil — Foto: Reprodução/KaBuM! Placa vídeo NVIDIA GeForce RTX 4060 já está disponível para a venda no Brasil — Foto: Reprodução/KaBuM!

De acordo com a divulgação, a RTX 4060 também proporciona um consumo de energia consideravelmente menor, gerado em uma placa de vídeo mais fria, com ventiladores que operam em velocidades mais silenciosas ou até entram em modo ocioso. Além disso, o hardware está equipado com o NV encoder de oitava geração com suporte AV1, que deve oferecer recursos avançados de codificação de vídeo.

Novos jogos compatíveis com DLSS

Juntamente com a RTX 4060, a Nvidia também lançou um novo Game Ready Driver para atuar nas placas da série. Em colaboração com desenvolvedores, o driver dedicado da fabricante é amplamente testado em milhares de configurações de desktops e laptops com a missão de melhorar a experiência durante os jogos e no uso de softwares mais pesados.

A Nvidia continua adicionando novos títulos ao hall de jogos compatíveis com o multiplicador de desempenho DLSS. Agora é a vez do "Stranded: Alien Dawn", que passa a ser compatível com DLSS 2.0, e do game "Time Breaker", que já está disponível para ser jogado com DLSS 2.0 e Ray Tracing.

