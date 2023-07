Samsung confirma Galaxy Unpacked; veja data e o que esperar do evento

Os consumidores que se pré-registrarem para receber as novidades do Galaxy Unpacked terão desconto de até R$ 1.200,00 para adquirem um dos novos dispositivos da linha Galaxy que serão apresentados durante o evento. Para fazer o cadastro, basta acessar "https://www.samsung.com/br/unpacked/" (sem aspas). Vale ressaltar que ainda não há previsão de quando esses aparelhos estarão disponíveis para compra no Brasil.

Rumores recentes indicam que o novo Galaxy Z Flip 5 poderá ter uma tela externa maior do que a geração anterior, com capacidade para exibir mais informações e também com mais definição. Além disso, o smartphone poderá trazer também um minúsculo display complementar ao lado do conjunto de câmeras, o qual poderia ter a mesma função do “Dynamic Island” do iPhone 14 Pro. Outras especulações apontam para a presença de uma câmera mais potente, com sensor maior e novas ferramentas digitais focadas em fotografia.