Samsung Galaxy A54 está com R$ 1.570 de desconto no Prime Day; veja preço

O Samsung Galaxy A54 5G é um dos smartphones que está sendo vendido com desconto no Amazon Prime Day, evento virtual de compras que acontece entre os dias 11 e 12 de julho no site da Amazon. O aparelho, que tem o preço de lançamento de R$ 3.399, aparece no e-commerce por R$ 1.829 — ou seja, com 46% de desconto —, no modelo de cor violeta com 256 GB de armazenamento interno. O celular tem tela Super AMOLED com resolução Full HD, câmera tripla com 50 megapixels e bateria com 5.000 mAh como principais destaques.