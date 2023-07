Samsung Galaxy S20 em detalhes: ficha técnica, preço, prós e contras

Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra; conheça a ficha técnica

PONTOS POSITIVOS

1. Tela de 120 de Hz

2 de 4 Galaxy S20 oferece tela de alta qualidade com opção de modo 120 Hz — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S20 oferece tela de alta qualidade com opção de modo 120 Hz — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy S20 oferece um display que é capaz de rodar com taxa de 120 Hz. Na prática, isso significa que a tela pode atualizar as imagens 120 vezes a cada segundo, efeito que acaba se traduzindo em transições mais fluídas e um comportamento mais natural do display. A única restrição em torno do uso da opção de atualização a 120 Hz é o consumo maior de bateria.

Além da capacidade de operar em alta velocidade, a tela da Samsung deve garantir ótima qualidade de imagem, em linha com o que mesmo aparelhos top de linha mais recentes garantem. A tela AMOLED Dinâmico 2X do S20 é compatível com HDR10+ – útil sobretudo para quem curte streaming no smartphone –, além de trazer resolução máxima de 3200 x 1440 pixels. Essa característica é suficiente para garantir uma densidade de pixels que bate a casa de 563 pixels por polegada.

2. Sistema de câmeras bem completo

3 de 4 Galaxy S20 tem câmera tripla com teleobjetiva de 64 MP, zoom híbrido e grava vídeos em 8K — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy S20 tem câmera tripla com teleobjetiva de 64 MP, zoom híbrido e grava vídeos em 8K — Foto: Divulgação/Samsung

O conjunto de câmeras do S20 é ainda bem atual e, além de três sensores, vem equipado com recursos de software para dar aquela caprichada nos cliques. Em termos de hardware, o smartphone oferece um trio de câmeras. A principal, de 12 MP de resolução, tem lente wide de abertura focal em f/1.8. Já a segunda, uma teleobjetiva de f/2.0, vem com 64 MP e é capaz de registrar zoom híbrido de 3x. Há ainda um terceiro sensor de 12 MP que, associado a uma lente ultra wide, possibilita fotos panorâmicas mais abertas.

Em termos de recursos, o S20 tem ferramentas de aprimoramento de imagem via IA, opção de modo retrato e fotografia manual – inclusive com suporte a RAW. O app de câmera permite inclusive que o usuário customize os filtros pré-definidos pela marca e conta com disparo single take em que o mesmo comando faz a foto, grava um vídeo curto da ação e áudio. Além disso, a Samsung promete boa performance em ambientes mais escuros.

O conjunto é capaz também de gravar vídeos em resolução 8K, conta com estabilização óptica para evitar capturas com tremidas e oferece o recurso Zoom-In: com ele, o usuário pode dar zoom enquanto grava um vídeo para realçar o áudio de algum elemento, enquanto suprime o som ambiente.

3. Quatro anos de updates confirmados

A Samsung tem apostado em suporte prolongado de seus smartphones, garantindo até quatro anos de atualização de sistema operacional – nos três primeiros, o usuário recebe um novo Android, enquanto no quarto fica limitado a updates de segurança sazonais da plataforma do Google.

No caso do Galaxy S20, lançado no mercado com Android 10, a promessa da marca é de que o telefone receba atualizações completas de sistema até o eventual Android 13 – e o update para a edição 11 já está disponível para consumidores brasileiros.

Essa política mais generosa de atualizações contrasta com a realidade de outras marcas de smartphones com Android. O próprio Google, por exemplo, vai a no máximo três anos de updates nos Pixel, linha de smartphones tida como oficial do sistema operacional Android.

PONTOS NEGATIVOS

1. Sem 5G

4 de 4 Galaxy S20 não vem com 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S20 não vem com 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Quem investe num smartphone mais caro pensa no longo prazo e a falta de suporte a redes 5G talvez seja a grande limitação para quem encara o Galaxy S20 como um companheiro para os próximos anos. Embora a linha S20 tenha opção 5G no modelo Ultra, o S20 convencional fica limitado às redes 4G.

A implementação do 5G já está bastante avançada nas capitais do Brasil, e em processo de expansão em outras cidades do país. Sendo assim, é interessante investir em celulares que sejam compatíveis com a rede de quinta geração, e a Samsung possui alguns modelos que suportam a tecnologia.

2. Bateria

O S20 é servido por uma bateria de 4.500 mAh de capacidade bruta, número que já não impressiona diante de smartphones mais recentes com unidades de 5.000 mAh ou mais. Reviews e análises do celular também indicam que, na prática, a bateria dá para um dia apenas com uso moderado. Em uso mais intenso, o S20 pode precisar de um pit-stop para dar conta de um dia todo.

Um dos fatores que mais contribuem para o alto consumo de energia do S20 é o uso o display em 120 Hz. Operando com o dobro de velocidade tida como padrão, a tela do Galaxy S20 acaba virando uma grande vilã em termos de autonomia.

Ficha técnica do Samsung Galaxy S20:

Samsung Galaxy S20 Especificações Galaxy S20 Lançamento Março de 2020 Preço de lançamento R$ 5.499 Preço atual (usado) cerca de R$ 900 Tela 6,2 polegadas Resolução de tela Quad HD+ (3200 x 1440 pixels) Processador Exynos 990, octa-core de até 2,73 GHz Memória RAM 8 GB Armazenamento 128 GB Cartão de memória microSD de até 1 TB Câmera trasiera tripla, 64, 12 e 12 MP Câmera frontal 10 MP Bateria 4.000 mAh Sistema operacional Android 10 (atualização para Android 11 disponível) Dimensões e peso 151,7 x 69,1 x 7,9 mm; 163 gramas Cores cinza, azul e rosa

