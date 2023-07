Samsung Galaxy S24 Ultra deve vir com mais bateria e carregamento de 65W

A Samsung pode adotar a mesma tecnologia das baterias utilizadas em carros elétricos no Galaxy S24 Ultra. Assim, o celular seria o primeiro dispositivo premium da fabricante com suporte para carregador ultrarrápido de 65 W. Os rumores foram divulgados pelo site SamMobile, a partir do vazamento publicado pelo usuário @RGcloudS do Twitter , famoso por seus acertos. Ainda não há como precisar quando essa tecnologia estaria disponível, mas a estimativa mais otimista aponta para 2024.

Segundo a matéria original, a tecnologia de baterias empilhadas dos carros elétricos, quando adaptada para a realidade dos smartphones, também poderia melhorar a autonomia e a potência. O site não soube precisar de quanto seria esse aumento, mas o @RGcloudS acredita que pode chegar aos 5.000 mAh.

A companhia deve iniciar os primeiros testes de fabricação em breve. Como a capacidade de produção nesse primeiro momento deve ser limitada, a Samsung tende a limitar a novidade apenas para o Galaxy S24 Ultra e, talvez, embarcar no S24 Plus. O Galaxy S24 básico, porém, deve mesmo ficar de fora e se contentar com o carregador de 25 W.

O referido rumor também indica que o processo de fabricação ainda não começou, porque os equipamentos necessários para produzir as baterias empilhadas ainda não chegaram ao local de montagem. De acordo com o SamMobile, as novas pilhas devem ser produzidas na própria fábrica da Samsung em Cheonan, Seul, capital da Coréia do Sul.

Substituto do Galaxy S23 Ultra deve vir com bateria melhor, tela mais poderosa e câmera com mais zoom

Com o sucesso do projeto, o site também acredita que o processo de bateria empilhada poderia ser usado nos vindouros Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6, linha de celulares dobráveis premium da marca, lá no final de 2024. A Samsung se organiza para anunciar o Galaxy Z Fold 5 e o Galaxy Z Flip 5 em 26 de julho de 2023, em um evento ao vivo na Coréia do Sul.

Rumores anteriores também sugerem que o Samsung Galaxy S24 Ultra pode ter uma câmera com zoom óptico de 5X e uma tela com taxa de atualização de 144 Hz, mesma qualidade de monitores gamers de primeira linha. A nova linha do Galaxy S24, que deverá ser anunciada somente no primeiro semestre de 2024, pode contar ainda com uma conexão Wi-Fi mais rápida do que a dos modelos anteriores.