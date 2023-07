Samsung pode lançar TVs OLED gigantes com painéis da LG

A Samsung pode lançar novas TVs OLED com painéis da LG Display em breve. De acordo com o site especializado Bussiness Korea, a Samsung conseguiu aprovação da agência regulatória de ondas eletromagnéticas da Coreia do Sul para comercializar uma televisão de 77 polegadas do tipo OLED no último sábado (22). A aliança entre as empresas, relevada por fontes internas em maio, prevê também a fabricação de telas de 83" com a mesma tecnologia. Agora, acredita-se que o acordo seja ampliado para o fornecimento de painéis LCD de tamanhos variados.