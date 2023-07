Sapatos Crocs são banidos de torneio de CS:GO e geram polêmica; entenda motivo

A ESL, uma das maiores ligas profissionais do Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), proibiu os jogadores de usarem sapatos Crocs no Intel Extreme Masters (IEM) Colônia 2023, um dos principais torneios mundiais do jogo. O banimento do calçado de plástico foi citado no livro de regras do campeonato, e o argumento é que os sapatos seriam abertos, o que é proibido pela liga. Os pro players que descumprirem a norma deverão pagar uma multa de US$ 250 (quase R$ 1,2 mil, em conversão direta).