Show do Maroon 5 em BH: como comprar ingresso na Arena MRV

Maroon 5 é a banda escolhida para abrir o estádio Arena MRV, do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte (MG). O show contará com abertura de Jota Quest e acontecerá no dia 9 de setembro de 2023, data de inauguração do espaço esportivo. Na quinta-feira (20), a partir das 11h, clientes do banco Inter, sócios do estádio e sócios-torcedores Galo Na Veia poderão adquirir os ingressos em pré-venda, com 5% de desconto. Já o público geral poderá adquirir entradas no sábado (22), a partir das 13h. Os shows terão início às 19h30, e os portões estão previstos para abrir às 15h30.