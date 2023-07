Simulamos Brasil x França no FIFA 23; veja resultado e lances do jogo

Brasil e França disputam neste sábado (29) mais três pontos na segunda rodada da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023, competição que está disponível para jogar no FIFA 23 de forma licenciada. A Seleção joga contra a favorita do grupo após ter goleado o Panamá em seu primeiro jogo por 4 a 0, com direito a hat-trick de Ary Borges. Por outro lado, as francesas tropeçaram contra a Jamaica e não saíram do empate sem gols, o que colocou as brasileiras na liderança do grupo F. A partida é uma das mais aguardadas da fase de grupos e está marcada para este sábado, às 7h da manhã, horário de Brasília.