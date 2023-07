Simulamos Brasil x Panamá no FIFA 23; veja resultado e lances do jogo

Brasil e Panamá se enfrentam nesta segunda-feira (24) em jogo válido pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023, e é possível simular esta partida no FIFA 23, pelo modo licenciado do mundial. O jogo acontece às 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília, e marca a estreia da Seleção Feminina. Este será o início da trajetória das comandadas de Pia Sundhage na Austrália e Nova Zelândia, sendo a edição de despedida de Marta, a maior jogadora da história da modalidade. A atleta está na sua sexta participação e já soma mais de 17 gols na história do torneio, consagrando-se como a maior artilheira do mundial (incluindo homens e mulheres).