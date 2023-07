Solteiros? Barbie e Ken ajudam você a flertar em app de relacionamento

O Bumble , aplicativo de relacionamento disponível para Android e iPhone ( iOS ), fez uma parceira com a Warner Bros para a divulgação do filme Barbie (2023), que estreia nesta quinta-feira (20). O app agoira oferece a opção de enviar mensagens de Barbie, Ken e outros personagens do longa durante interações dos usuários. Elas fazem parte do recurso “Elogios”, que permite o envio de comentários gentis ao perfil de interesse. As mensagens especiais ficam disponíveis até o dia 26 de julho, sendo uma opção inusitada para iniciar conexões divertidas e instigantes. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a ação.

1 de 2 Personagens do filme Barbie ajudam a flertar no app de relacionamento Bumble — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures Personagens do filme Barbie ajudam a flertar no app de relacionamento Bumble — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

A ideia é que os usuários utilizem as mensagens com os personagens do filme como um "quebra gelo" para iniciar interações. Para isso, será possível enviar mensagens como “Sua biografia?” *maravilhosa*” e “Seu gosto por filmes? Sensacional”, antes mesmo de iniciar uma conversa. Contudo, é importante ressaltar que as mensagens também podem ser personalizadas.

As interações com imagens dos personagens são uma forma interessante de criar um primeiro vínculo e fazer uma abordagem de conversa mais descontraída. O app vai oferecer mensagens com as diferentes Barbies e Kens do longa, além das interpretadas por Margot Robbie e Ryan Gosling. A Presidente Barbie (Issa Rae) e o Ken No. 2 (Simu Lu) também estarão disponíveis. Os usuários poderão escrever mensagens de até 150 caacteres e estão limitados a usar um dos Elogios por dia.

2 de 2 Plataforma de relacionamento Bumble faz parceria com filme Barbie para fornecer a possibilidade de mensagens de personagens no app — Foto: Divulgação/Bumble Plataforma de relacionamento Bumble faz parceria com filme Barbie para fornecer a possibilidade de mensagens de personagens no app — Foto: Divulgação/Bumble

Como usar?

Para utilizar a funcionalidade, o usuário do Bumble deve escolher sobre qual seção do perfil de interesse deseja comentar — como a bio, uma foto de perfil ou algum dos interesses listados por ele — que envolvem cinema, música, saídas ao ar livre, entre outros. Em seguida, é preciso clicar no ícone de coração em amarelo localizado ao lado esquerdo desses campos e, no campo textual que se abre depois, inserir a frase entre as possíveis.

Caso algum usuário receba um elogio, ele permanecerá visível durante um período de 24h na lista de matches. Caso o perfil seja do agrado do usuário, ele poderá deslizá-lo para a direita e dar seguimento ao diálogo.

Com informações de TechCrunch.

