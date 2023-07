Sony vs Microsoft: empresas têm acordo para 10 anos de Call of Duty no PS

A mensagem de Spencer não especifica detalhes, como por quanto tempo o acordo irá perdurar, mas o insider Stephen Totilo do site Axios afirma ter recebido a informação da Sony que é um acordo de 10 anos, mencionado anteriormente durante as discussões da compra.

1 de 1 Série Call of Duty permanecerá nos consoles PlayStation (PS5 e PS4) após aquisição da Activision Blizzard graças a acordo entre Microsoft e Sony — Foto: Reprodução/Call of Duty Série Call of Duty permanecerá nos consoles PlayStation (PS5 e PS4) após aquisição da Activision Blizzard graças a acordo entre Microsoft e Sony — Foto: Reprodução/Call of Duty

Em janeiro de 2022 a Microsoft anunciou a compra da produtora Activision Blizzard, conhecida por séries como Call of Duty, Diablo 4, World of Warcraft e Overwatch 2 por US$ 68,7 bilhões (algo em torno de R$ 329 bilhões). Devido ao tamanho da aquisição, o maior negócio já registrado no mercado de games, o processo precisou passar por órgãos de regulamentação de todo o mundo por conta de preocupações antitruste de que a compra poderia incentivar um monopólio da Microsoft.

Após receber pareceres positivos de órgãos de todo o mundo a empresa venceu recentemente uma disputa com o FTC, Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, e poderá concluir a aquisição ainda essa semana.

Um dos assuntos mais comentados durante as discussões com órgãos do mundo todo era a importância da série Call of Duty, a qual a Sony chegou a chamar de "essencial" e em alguns momentos afirmou que não seria possível competir contra a franquia. A empresa também tinha preocupações que a Microsoft poderia torná-la exclusiva ou lançar versões de menor qualidade nos consoles PlayStation. Para apaziguar órgãos reguladores, a Microsoft ofereceu acordos de 10 anos para manter a série tanto nos consoles PlayStation quanto também em outros concorrentes, como plataformas da Nintendo.

Em sua postagem, Phil Spencer comentou: "Estamos ansiosos por um futuro em que jogadores de todo o mundo tenham mais opções para jogar seus jogos favoritos". O presidente da Microsoft, Brad Smith disse que desde o primeiro dia da aquisição estavam comprometidos em abordar as preocupações dos reguladores, plataformas, desenvolvedores de jogos e consumidores. Ele afirmou que mesmo após "cruzar a linha de chegada" para a aprovação do acordo, ainda continuarão focados em garantir que Call of Duty permaneça disponível em mais plataformas e para mais consumidores do que nunca.