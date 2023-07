Sorteio dos mandos da Copa do Brasil 2023: onde assistir ao vivo hoje

📝 Globoplay no Amazon Fire TV Stick: como baixar o app? Veja no Fórum do TechTudo

O sorteio da Copa do Brasil 2023 pode ser assistido ao vivo pela transmissão no canal da CBF, em "https://www.youtube.com/@CBF" (sem aspas). O sorteamento do mando dos times terá início às 13h.

Para assistir ao vivo, basta, no horário marcado, colar o link do canal da CBF no navegador do PC ou celular. Outra possibilidade é pesquisar por "CBF" no aplicativo do YouTube para Android ou iPhone (iOS). Com o canal aberto, é só tocar sobre o banner da live.