'Sou Luiza'? Nova inteligência artificial para WhatsApp confunde usuários

A LuzIA , nova inteligência artificial (IA) para o WhatsApp , tem confundido usuários na Internet. Apesar de ser batizada com um nome humano - e que faz referência à tecnologia por ter a sigla "IA" no final - diversas pessoas têm chamado a assistente virtual pelo nome "Luiza". De acordo com o Google Trends , plataforma que monitora as buscas na web, as pesquisas pelo termo "Sou Luiza" cresceram de forma exponencial desde o lançamento do chatbot na última quarta-feira (19).

A IA para WhatsApp está disponível para usar no mensageiros em celulares Android e iPhone (iOS), e também pode ser acessada pelo Telegram. Após adicionar o número do telefone da LuzIA, os usuários podem utilizá-la para fazer pesquisas, transcrever áudios, traduzir textos e até gerar imagens, diretamente pelo mensageiro

1 de 2 LuzIA: inteligência artificial para WhatsApp e Telegram confunde usuários nas redes; entenda — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo LuzIA: inteligência artificial para WhatsApp e Telegram confunde usuários nas redes; entenda — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

Sou LuzIA ou Luiza?

Desde o lançamento do chatbot, na última quarta-feira (19), as pesquisas pelo termo "Sou Luiza" tem crescido na web. A semelhança entre os nomes pode ter confundido usuários, que começaram a buscar pelo nome na esperança de encontrar mais informações sobre a inteligência artificial LuzIA. De acordo com o Google Trends, as buscas por "Sou Luiza" tiveram um aumento repentino nos últimos sete dias, com pico no último domingo (23).

O que é a LuzIA e para que ela serve?

A LuzIA é uma assistente de IA do WhatsApp que pode ser usada para acessar ferramentas de machine learning, como o ChatGPT e Whisper AI, e promete fazer isso de maneira simples e descomplicada. A proposta da assistente é oferecer um serviço acessível e universal, permitindo que qualquer um utilize a ferramenta como se estivesse conversando com um contato.

Para iniciar uma conversa com o chatbot, basta adicionar o número "+55 11 97255-3036" aos seus contatos ou acessar o site "www.soyluzia.com" (sem aspas) no navegador e clicar sobre a plataforma de sua preferência. A partir de então, usuários poderão pedir a ajuda da inteligência artificial para transcrever áudios, traduzir textos, fazer pesquisas, gerar imagens e tirar dúvidas, por exemplo, com a segurança de que as informações serão criptografadas - já que esse é um recurso nativo do WhatsApp.

Em testes conduzidos pelo TechTudo no dia de lançamento da plataforma, a IA do WhatsApp foi capaz de retornar às solicitações de transcrição de mensagens de voz com êxito, mas falhou ao gerar imagens - o que mostra que o serviço ainda precisa de melhorias. No entanto, o chatbot ainda é útil por por centralizar as principais ferramentas de IA em único serviço, o que facilita o uso das novas tecnologias.

Com informações de Google Trends

