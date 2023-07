Spotify lança playlist com músicas em alta no reels do Instagram

O Spotify anunciou nesta quarta-feira (19) o lançamento de uma nova playlist na plataforma em parceria com o Instagram . O Reels Chart é uma lista atualizada semanalmente que mostra as músicas em alta no reels do Instagram. A seleção vai apresentar aos usuários as 50 faixas mais populares usadas nos vídeos curtos postados na rede social. A escolha das canções considera critérios como músicas mais utilizadas nas criações de Instagram Reels, faixas com maior crescimento de visualizações e até nível de engajamento do conteúdo. A novidade está disponível no Brasil e México.

O novo serviço de Top Músicas Reels Brasil facilita a descoberta de músicas novas, mas também é uma ótima pedida para criadores de conteúdos. As músicas em alta no reels muitas vezes pode ajudar um conteúdo a ser mais compartilhado, melhorando engajamento e alcançando novas contas, não apenas de seguidores. Uma música muito popular também aumenta a possibilidade de tornar um vídeo viral.

Na semana de lançamento, o Reels Chart está tomado pela onda de Barbiecore que tomou as redes sociais por conta do novo filme da Barbie que estreia na quinta-feira (20). Barbirgulr, da artista Malibu Babie é o top 1 de música mais populares, seguido por Bongo Cha Cha Cha (Goodboys); Sou a Barbie Girl (Kelly Key); Mesmo assim me amou (Gesson Nunes) e Preta do Cabelo Cacheado (DJ GKR). Para acessar a nova playlist Top Músicas Reels Brasil, basta procurar pela seleção no buscador do aplicativo e conferir as faixas escolhidas na semana.

O Instagram tem um recurso nativo que permite saber quando uma músicas está em alta na plataforma, mas a rede social não apresenta de forma oficial as mais tocadas. O acesso a essa informação dependia do que cada usuário via no Reels ou do uso de outras plataformas. Ao assistir um reels, é possível observar um o ícone exibido ao lado do nome da música. Se a faixa estiver em alta, o app mostrará uma setinha em vez da nota musical. Ao tocar na setinha, é possível conferir quantos vídeos já foram publicados com aquele áudio.

