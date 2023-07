Spotify Premium: preços das assinaturas aumentam no Brasil; veja valores

A assinatura do Spotify Premium ficou mais cara no Brasil. A plataforma de música mudou os preços do serviço nesta segunda-feira (24). O reajuste inclui novidades no valor mensal do Plano Individual, Duo e Universitário. A modalidade família, que libera acesso para até 6 pessoas, não sofreu alterações e continuará custando R$ 34,90 por mês. O serviço pago do streaming de música permite ouvir músicas em modo offline, sem anúncios e tem qualidade de som superior em comparação com o gratuito. A seguir, confira mais detalhes sobre as mudanças.