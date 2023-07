Stardew Valley 1.6: veja festival, novos itens e mais novidades do update

Stardew Valley teve alguns detalhes revelados sobre sua próxima atualização gratuita, de número 1.6, que terá um novo festival, itens, mais diálogos e alguns segredos ainda não revelados. Os detalhes vieram diretamente do criador do game, Eric "ConcernedApe" Barone, em uma postagem em sua conta de Twitter. A atualização 1.6 ainda não tem uma data de lançamento, mas pode ser a última do game, já que Eric disse que não sabe se haverá uma 1.7. Stardew Valley está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita, Android, iPhone (iOS), PC (Windows), Mac e Linux.