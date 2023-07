Steam rejeita jogo adulto feito com IA e comenta novas regras

O Steam rejeitou o jogo de um desenvolvedor independente por conta do uso de conteúdos gerados por Inteligência Artificial. O dev, que utiliza o apelido Psykough AI e é responsável pelo estúdio Mach Point Gaming, criou um jogo adulto chamado Hentai Puzzles: The Origin. O game continha imagens geradas por IA generativa, ferramentas hoje conhecidas por exemplos como o Midjourney e o Stable Diffusion, que foram aceitos na loja com relativo sucesso. Ao criar uma sequência do game com imagens geradas por IA, no entanto, o jogo foi rejeitado pela Valve . A empresa afirmou que, pelas leis de copyright atuais, não poderia distribuir o game.

Sequência de game adulto Hentai Puzzle: The Origins foi rejeitada pelo Steam por usar imagens geradas por inteligência artificial

Segundo uma declaração da Valve para o site VGC, a empresa não está desencorajando a criação de jogos feitos com IA no Steam, mas que a ação foi um reflexo das leis e políticas de copyright atuais. De acordo com a empresa, os desenvolvedores precisam ter os direitos das imagens, textos e músicas para distribuir seu jogo, e a introdução de Inteligência Artificial pode tornar mais difícil para provar isso. O representante da organização comentou que há incerteza legal sobre os bancos de dados utilizados para treinar as IAs.

De acordo com o comunicado da Valve, o uso de Inteligência Artificial é bem-vindo e até encorajado, mas essas tecnologias não podem "infringir os direitos autorais existentes". No texto, a marca também afirma que está "continuamente aprendendo sobre IA", pensando em como incluir ferramentas do tipo no processo de revisão dos jogos.

Inteligências Artificiais generativas utilizam várias imagens para serem "treinadas". Após observar uma enorme quantidade de exemplos, são capazes de gerar novas figuras a partir do que aprenderam. Atualmente, os dilemas sobre o uso de IAs estão focadas nesta fase de treino, onde elas utilizam fotos disponíveis publicamente para serem treinadas, sem autorização dos autores.

O Getty Images, por exemplo, está processando o Stable Diffusion nos Estados Unidos por supostamente ter utilizado 12 milhões de suas imagens para treinar suas IAs, sem autorização ou compensação. Já o Japão foi um dos primeiros países a dar um parecer sobre a tecnologia, quando os tribunais recentemente decidiram que este processo de aprendizado não viola leis de copyright.

Em seu canal do YouTube, o desenvolvedor Psykough AI comentou que seus jogos são baratos, criados para ganhar "dinheiro fácil" no Steam. O primeiro título, Hentai Puzzles: The Origin, é um jogo de quebra-cabeças simples sobre desembaralhar peças com imagens adultas estilo anime, com o preço de R$ 3,49.

Quando a sequência Hentai Puzzles: Attack on Tight Panties foi recusada, o Steam ofereceu a oportunidade para que o desenvolvedor removesse o conteúdo gerado por IA do game para enviá-lo novamente. O criador do jogo afirma ter retocado alguns dos desenhos manualmente, mas, ao reenviar o título para aprovação, ele foi novamente recusado.

