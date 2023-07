Street Fighter 6 supera jogo anterior e vende 2 milhões em 1 mês

2 de 3 Rashid é o primeiro lutador DLC a caminho de Street Fighter 6 no fim de julho — Foto: Divulgação/Capcom Rashid é o primeiro lutador DLC a caminho de Street Fighter 6 no fim de julho — Foto: Divulgação/Capcom

Em nota à imprensa, a Capcom ressalta que os novos modos de jogo e a inclusão de controles modernos, que permitem executar especiais mais facilmente, colaboraram para a boa recepção do título. Em resposta à falta de conteúdo single-player no lançamento anterior, a Capcom investiu no modo World Tour, que traz a possibilidade de criar um avatar personalizável e aprender golpes com diferentes mestres em um cenário aberto para exploração - que é uma experiência completamente inédita na série.

Com o desempenho, a franquia Street Fighter já ultrapassa a marca de 50 milhões de jogos vendidos no mundo todo desde a sua estreia, em 1987. A empresa segue empenhada em impulsionar a popularidade do título não apenas entre jogadores casuais, mas também competidores. Por isso, a temporada competitiva da Capcom Pro Tour de 2023 terá premiação total recorde de US$ 2 milhões — aproximadamente R$ 11,8 milhões. O grande campeão levará, sozinho, US$ 1 milhão, que equivale a cerca de R$ 5,8 milhões na cotação atual.

Lançado em 2 de junho de 2023, Street Fighter 6 gabaritou no review do TechTudo e garantiu nota máxima. Na crítica, foi ressaltado como o jogo traz o pacote mais rico em conteúdo e qualidade entre os jogos de luta atuais, indicando que a Capcom aprendeu com os erros do lançamento anterior. Ele também chama a atenção pelo seu elenco de personagens diversificado, atenção aos detalhes e sistema de combate inventivo, que privilegia a gestão de recursos por parte do jogador.

Rashid a caminho de Street Fighter 6

A Capcom aproveitou a oportunidade para divulgar o trailer de gameplay de Rashid, que é o primeiro lutador DLC a caminho de Street Fighter 6. O personagem árabe fez sua estreia em Street Fighter 5 e chama atenção pela sua alta mobilidade com movimentos de parkour, além de ser capaz de conjurar tornados e surpreender os adversários com saltos duplos.

De acordo com a desenvolvedora, Rashid chega ao elenco em 24 de julho e também será adicionado ao modo World Tour como um dos Mestres Lendários. Isso significa que os jogadores podem interagir com ele para descobrir mais da sua história e aprender seu estilo de luta para personalizar o avatar com novos golpes.

O primeiro Passe de Personagens de Street Fighter 6 também já teve seus outros lutadores revelados. O conteúdo garante acesso à personagem inédita A.K.I, que chega no terceiro trimestre, e aos retornantes Ed e Akuma, previstos para o quarto trimestre de 2023 e primeiro trimestre de 2024, respectivamente.

Os jogadores também podem testar os novos personagens gratuitamente, por uma hora, com um ticket de Aluguel de Personagem. Esse item pode ser obtido facilmente pelos jogadores jogando os modos de Street Fighter 6 e avançando no Passe de Luta, que também é gratuito.