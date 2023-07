Technos Connect MAX e Mormaii Life GPS: os smartwatches perfeitos para sua rotina

A escolha do melhor modelo de smartwatch precisa atender às suas expectativas. Sempre atenta ao desejo e às necessidades do público, Technos e Mormaii têm uma linha de relógios inteligentes para todos os gostos, com uma série de funcionalidades que trazem praticidade e incentivam um estilo de vida mais saudável. Os modelos, como o Technos Connect Max , Technos Connect Sports , o Mormaii Life GPS e o Mormaii Life são recheados de recursos.

Os modelos têm tecnologia e funcionalidades esportivas e de saúde que facilitam a rotina. O Technos Connect Max e o Mormaii Life GPS oferecem visualização de mensagens e chamadas, além de controle de músicas. Entenda por que os smartwatches da marca valem o investimento.

1 de 2 Technos Connect Max é um aliado da saúde — Foto: Divulgação Technos Connect Max é um aliado da saúde — Foto: Divulgação

Technos Connect Max: robusto e arrojado

Todos os smartwatches da Technos têm aplicativo exclusivo em português, compatível com Android e iOS, além de garantia de um ano e assistência técnica especializada. Com mais de 30 funcionalidades, o Technos Connect Max foi criado para maximizar a sua vida e ampliar possibilidades, inclusive com bateria de longa duração de até 10 dias. Versátil, com design robusto e sofisticado, o modelo foi criado 100% no Brasil e traz troca-pulseira, visor amplo de alta resolução e resistência à água de 50 metros (5 ATM).

Com mais de 100 mostradores disponíveis na sua galeria, o Technos Connect Max permite personalizar o visor com qualquer foto e ainda receber notificações de mensagens, chamadas e redes sociais. O relógio é um super aliado da saúde, já que oferece monitoramento cardíaco, de sono e de estresse, além de exercícios de respiração e medição de oxigênio no sangue. Integrado ao Strava, tem ainda a opção de mais de 14 esportes, como corrida, caminhada, spinning, yoga e até escalada, além de reconhecimento automático de atividade para os esportes de corrida e caminhada.

2 de 2 Mormaii Life GPS tem bateria de longa duração — Foto: Divulgação Mormaii Life GPS tem bateria de longa duração — Foto: Divulgação

Mormaii Life GPS: esportivo e dinâmico

Se você é fã de modelos esportivos, o Mormaii Life GPS é o companheiro ideal para uma vida mais smart. Uma das funcionalidades inéditas da linha é o GPS integrado, na qual você não precisa do celular para monitorar o percurso do seu treino. Além da conectividade via Bluetooth, o smartwatch da Mormaii te deixa antenado com tudo relacionado à sua rotina, inclusive o recurso de previsão do tempo. O Mormaii Life GPS tem bateria de longa duração, que pode chegar até 12 dias com uma única carga, dependendo do uso, e também é resistente à água por até 50 metros de profundidade.