Tela de dobrável da Motorola racha em teste de resistência; vídeo

O novo Motorola Razr 40 Ultra passou pelos testes de resistência do conhecido youtuber JerryRigEverything, em vídeo inédito publicado em seu canal na última quinta-feira (20). O aparelho foi arranhado, dobrado para trás, teve poeira depositada em sua dobradiça e até passou pelo fogo. No extenso teste de durabilidade, a tela principal do dobrável não resistiu à pressão e arranhou com mais facilidade do que um celular padrão. A tela externa de 3,6 polegadas, por sua vez, rachou durante a "sessão de tortura".

A baixa resistência a arranhões de uma tela dobrável é normal em vários aparelhos do segmento, inclusive de outras fabricantes. Porém, o que surpreendeu o influencer foi a facilidade com que a pequena tela externa rachou e se estilhaçou com a força aplicada, revelando um espaço vazio embaixo dela. O display flexível também não resistiu ao fogo de um isqueiro por 6 segundos e ganhou uma marca preta.

Por outro lado, em dois outros aspectos, o Motorola Razr 40 Ultra se saiu melhor do que o esperado. O teste de aplicação de resíduos diretamente na dobradiça não danificou o material, e o aparelho resistiu melhor do que os aparelhos Razr anteriores, como destacou o site 9to5Google. Da mesma forma, a tela e as dobradiças ficaram quase sem danos ao serem dobradas no sentido contrário — muito diferente do Pixel Fold, do Google, que falhou no teste e apresentou danos consideráveis.

Sobre o Motorola Razr 40 Ultra

O Razr 40 Ultra se destaca pelo processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, da Qualcomm e pelas telas de alta frequência. A principal, uma pOLED de 6,9 polegadas, apresenta 165 Hz de taxa de atualização — uma das maiores do mercado. Já a tela externa, de 3,6 polegadas, tem a mesma tecnologia e atualiza em até 144 Hz.

O conjunto duplo de câmeras do Razr 40 Ultra é formado por um sensor principal de 12 MP e um híbrido de 13 MP, responsável pelas fotos ultra-wide e macro. A câmera frontal possui 32 MP. A ficha técnica do aparelho fica completa com até 12 GB de memória RAM e até 512 GB de armazenamento interno, além de conexão 5G, Bluetooth 5.3, NFC e entrada USB-C. Além disso, o celular tem tecnologia de som Dolby Atmos e bateria com 3.800 mAh.

Vale ressaltar que o aparelho apresentado no vídeo como Razr+ (Razr Plus) é conhecido em outros países, incluindo o Brasil, como Razr 40 Ultra. No site oficial da fabricante, é possível comprar o smartphone por R$ 7.999 — seu preço de lançamento —, nas cores preto ou magenta. Veja abaixo o vídeo do teste de durabilidade.