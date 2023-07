Telegram agora permite Stories, mas não para todo mundo; veja quem pode usar

O Telegram lançou nesta sexta-feira (21) o recurso de Stories. No entanto, a função só está disponível para usuários que apresentam a assinatura Premium do mensageiro. O Stories do Telegram funciona de forma semelhante ao do Facebook, em que os posts ficam posicionados no topo da tela e é preciso tocá-los para expandir. O usuário também consegue ocultar as publicações de uma determinada pessoa enviando o contato para a lista de “Ocultos”. Ele ainda pode decidir se o post será exibido para o público, apenas contatos (com exceções), contatos selecionados ou amigos próximos.

Outros tipos de personalizações dos Stories do Telegram são as funções de inserir legendas, links e marcar pessoas. Também é possível selecionar se o Story desaparecerá em 24h, que é o padrão em grande parte dos aplicativos, ou em 6, 12 ou 48 horas. O usuário ainda pode ativar para que a postagem permaneça fixa permanentemente. Além disso, o recurso também conta com a opção de inserir fotos e vídeos com a câmera traseira e frontal simultaneamente, semelhante ao formato de posts da rede social BeReal.

O CEO do Telegram, Pavel Duran, afirmou em publicação oficial no site da empresa que, inicialmente, o Telegram foi contra incluir o recurso na plataforma, pois os Stories “já estão em toda parte”. No entanto, eles decidiram ouvir a opinião de seus assinantes e atender a solicitação, que já era feita há anos pelos usuários, de incluir o recurso.

“Você não apenas poderá explorar mais conteúdo de seus contatos mais próximos, mas finalmente descobrir mais informações sobre os usuários com os quais se conecta em grupos ou comentários de canal”, escreveu Duran.

Apesar da restrição inicial, a plataforma promete que em breve a ferramenta de Stories deve estar disponível para os demais usuários. A informação foi divulgada na conta oficial do Telegram no Twitter. A assinatura do Telegram Premium, que libera a função de adicionar Stories custa R$ 19,90/mês ou R$ 149,90/ano.

Como postar Stories no Telegram?

Para postar Stories no app do Telegram, vá na aba “Chat” no menu inferior. Em seguida, toque no ícone de “+” envolvido pelo círculo. Adicione a imagem ou vídeo da galeria ou realize a captura na câmera. No menu inferior, na lateral direita, você poderá escolher qual o tempo de permanência da publicação. Ainda no menu inferior, também é possível selecionar opções de edição, como corte, texto, figurinhas etc. Após finalizar, toque no botão azul com seta para avançar e selecione quem poderá ver o post. Pronto, o Story terá sido adicionado ao seu perfil.

Com informações de Engadget e TechCrunch.

