The Chosen: veja as curiosidades da série sobre a vida de Jesus Cristo

The Chosen , série de drama religioso lançada em 2017, pode ser assistida na Netflix , Globoplay , site da produtora Angel Studios e no app da série, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Criada pelo norte-americano Dallas Jenkins, a trama acompanha a vida de Jesus a partir do ponto de vista daqueles que foram mais próximos do Messias, como Maria Madalena, Simão Pedro e Judas. Quem estrela no papel de Jesus Cristo é o ator Jonathan Roumie, também conhecido pelo filme cristão Jesus Revolution. Veja, a seguir, 6 curiosidades sobre o programa The Chosen.

2 de 6 Em The Chosen - Os Escolhidos, Jesus Cristo (Jonathan Roumie) e Nicodemos (Erick Avari) se encontram secretamente para conversar durante a noite; — Foto: Foto: Reprodução/The Chosen Brasil Em The Chosen - Os Escolhidos, Jesus Cristo (Jonathan Roumie) e Nicodemos (Erick Avari) se encontram secretamente para conversar durante a noite; — Foto: Foto: Reprodução/The Chosen Brasil

📝 Minha Culpa, filme do Amazon Prime Video, vai ter continuação? Filme 2 vai sair? Veja no Fórum do TechTudo

The Chosen é produção com a maior campanha de crowdfunding de todos os tempos

Apesar do episódio piloto de The Chosen ter sido lançado em 2017, os outros sete capítulos da primeira temporada da série só foram ao ar em 2019, por conta da necessidade de financiamento. Isso porque a obra é derivada de um curta-metragem de Dallas Jenkins feito para o culto anual da véspera de Natal, realizado na Harvest Bible Chapel, uma das 50 maiores igrejas dos Estados Unidos, e chamou a atenção do serviço de streaming gospel VidAngel.

A partir disso, o curta foi lançado no Facebook e fez um enorme sucesso, o que incentivou Jenkins a transformá-lo em uma série com várias temporadas e a contratar Derral Eves como produtor executivo. Juntos, ambos decidiram fazer uma parceria com a VidAngel e focar no financiamento coletivo. Desde então, The Chosen se tornou o projeto de mídia com maior campanha de crowdfunding de todos os tempos, arrecadando cerca de 10,2 milhões de dólares para a season 1.

3 de 6 Onde assistir The Chosen? 1ª, 2ª e 3ª temporada da série de Jesus Cristo estão disponíveis online e dublado na Netflix, GloboPlay e pelo The Chosen app — Foto: Divulgação/The Chosen Studios Onde assistir The Chosen? 1ª, 2ª e 3ª temporada da série de Jesus Cristo estão disponíveis online e dublado na Netflix, GloboPlay e pelo The Chosen app — Foto: Divulgação/The Chosen Studios

Atriz brasileira no elenco

A atriz brasileira Lara Silva (Dinastia), de Minas Gerais, faz parte do elenco de The Chosen como Eden, esposa do personagem Simão Pedro, interpretado pelo ator Shahar Isaac. Em um vídeo publicado no canal da série, Lara conta um pouco sobre sua jornada na produção. "Não é fácil ser casada com o homem que será um dos discípulos de Jesus (...) Tem sido um desafio, mas também me levou a níveis e lugares que eu nunca pensei que poderia alcançar. Tem sido uma grande experiência", revelou.

Além dela, os atores Elizabeth Tabish (The Son), Luke Dimyan (Better Things), Paras Patel (Nashville: No Ritmo da Fama), George Harrison Xanthis (A Maldição) e Brandon Potter (Passando dos Limites) participam do elenco de The Chosen como personagens centrais da história de Jesus Cristo, interpretando Maria Madalena, Judas, Mateus, João e Quintus, respectivamente.

4 de 6 Elenco de The Chosen conta Jonathan Roumie no papel de Jesus e Lara Silva interpretando Eden, esposa de Simão Pedro; atores de The Chosen fazem suceso na Web — Foto: Divulgação/The Chosen Studios Elenco de The Chosen conta Jonathan Roumie no papel de Jesus e Lara Silva interpretando Eden, esposa de Simão Pedro; atores de The Chosen fazem suceso na Web — Foto: Divulgação/The Chosen Studios

Disponível em mais de 50 idiomas

Até o momento de publicação dessa matéria, The Chosen conta com legendas em 56 idiomas e dublagem em 16 línguas, inclusive português (PT-BR). No entanto, através de uma campanha em parceria com a Come And See Foundation, o criador da série, Dallas Jenkins, afirmou que planeja traduzi-la para cerca de 600 idiomas, "por meio de traduções e dublagem de qualidade que sejam culturalmente relevantes e biblicamente precisas".

Vale lembrar que dá para assistir The Chosen completo e dublado somente pelo site da produtora da série, Angel Studios ("https://watch.angelstudios.com/"), e pelo app de The Chosen, disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone (iOS) através das lojas de aplicativos Google Play Store e App Store.

Filme especial de Natal

Lançado em 1º de dezembro de 2021, o filme Natal com Os Escolhidos: Os Mensageiros é um especial de The Chosen dividido em duas partes. Na primeira, há um concerto com 12 cantores da música cristã contemporânea, enquanto na segunda, há uma continuação do episódio piloto da série, lançado em 2017. Nesta produção, Dallas Jenkins dividiu a direção com Jacob Schwarz e Aaron Edson. O longa pode ser conferido no aplicativo da série The Chosen.

5 de 6 Filme de The Chosen pode ser assistido em aplicativo disponível nas lojas Google Play Store e App Store — Foto: Divulgação/The Chosen Studios Filme de The Chosen pode ser assistido em aplicativo disponível nas lojas Google Play Store e App Store — Foto: Divulgação/The Chosen Studios

Lançamento nos cinemas

Os dois primeiros e os dois últimos episódios da terceira temporada da série The Chosen foram lançados nos cinemas dos Estados Unidos em novembro de 2022 e fevereiro de 2023, respectivamente. Segundo a CBN News, a estreia da season 3 conquistou o 3º lugar na bilheteria em seu primeiro fim de semana, arrecadando mais de 14 milhões de dólares.

Dallas Jenkins explicou a motivação em levar capítulos do programa para as telonas: "Por causa do sucesso do especial de Natal no ano passado, os cinemas estão dizendo: 'Queremos The Chosen em nosso teatro'", revelou.

Quando estreia a 4ª temporada de The Chosen

A quarta temporada de The Chosen começou a ser filmada em março de 2023 e tem previsão de lançamento para 2024, ainda sem data divulgada. Segundo o site Decider, a produção pode ir ao ar durante a Páscoa.

Apesar da greve dos roteiristas e atores de Hollywood, que entrou em vigor na última terça-feira (11), a conta oficial de The Chosen no Twitter divulgou que foi aprovada uma petição para continuar as filmagens mesmo durante a paralisação. Dessa forma, a produção da série será retomada nesta segunda-feira (17).

6 de 6 Quantas temporadas tem The Chosen? As gravações da 4ª temporada de The Chosen não foram paralisadas pela greve dos atores dos Estados Unidos — Foto: Divulgação/The Chosen Studios Quantas temporadas tem The Chosen? As gravações da 4ª temporada de The Chosen não foram paralisadas pela greve dos atores dos Estados Unidos — Foto: Divulgação/The Chosen Studios

Confira o trailer de The Chosen dublado

Veja também: Como mudar o plano da Netflix