The Last of Us 3 já está em produção e terá novos personagens, diz insider

The Last of Us Part 3 pode estar em produção, de acordo com um rumor publicado pelo “insider” conhecido como DanielRPK. Ele foi responsável por adiantar algumas informações já confirmadas em produções de cinema e TV e agora obteve detalhes do que seria o novo game da Naughty Dog dentro deste universo. A produção, desta vez, supostamente não teria Ellie de volta como protagonista, mas sim um grupo inédito de sobreviventes – Lucas, Mason, Val, Ezra e Gracie –, com um elenco diverso de personagens.

Vale ressaltar que, como se trata de um rumor, não é possível afirmar quando o jogo seria lançado e tampouco sua plataforma, mas é provável assumir que seja um título exclusivo de PlayStation 5 (PS5) mais uma vez.

Os novos rumores foram reforçados por outros insiders da indústria do entretenimento, como o “ViewerAnon”, em seu Twitter, onde disse que uma boa parte das filmagens para o novo jogo devem ser iniciadas ainda este ano. Isso pode indicar que o título está em fase extremamente inicial de produção, sem qualquer cena registrada ainda.

ViewerAnon também menciona que Ellie não participaria do jogo como personagem jogável, mas que seria "pelo menos tão importante" na Parte 3 quanto foi em The Last of Us 2. Sobre outras figuras como Abby e Lev, não há qualquer menção sobre possíveis retornos.

Os novos personagens de The Last of Us

Os supostos novos personagens que seriam apresentados no jogo não foram escalados, mas a Naughy Dog quer um elenco diverso, segundo DanielRPK. Eles seriam escavadores, sobrevivendo em territórios desolados. Lucas, por exemplo, seria um “personagem afável", mas "com um lado sombrio que virá à tona”. Ele teria uma relação com Gracie, de idade entre 18 e 25 anos.

Já Mason seria um ex-soldado que precisa escolher entre sua lealdade e sobrevivência. Val seria a líder do grupo e, por fim, Ezra deve ser o grande antagonista, ainda que ele também faça parte do grupo de sobreviventes, ao menos inicialmente.

Apesar da revelação estar relacionada a TLOU 3, este grupo de sobreviventes pode ser referente a The Last of Us Factions, versão multiplayer que já foi anunciado pela Naugthy Dog, mas ainda não tem qualquer detalhe oficial. É possível que este seja um jogo cooperativo, por isso o grande foco em um grupo de sobreviventes e não apenas em um personagem central, como foram os anteriores. Por ora, resta aguardar por mais confirmações e saber como a produção deste suposto novo game vai se desenvolver e ser revelada ao público.