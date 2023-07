The Last of Us em primeira pessoa? Jogo 'vira' FPS com mod; veja imagens

The Last of Us ganhou uma modificação em primeira pessoa criada pelo canal de YouTube Voyagers Revenge, especializado em criar experiências visuais cinematográficas com jogos variados. O vídeo publicado tem cerca de oito minutos e mostra algumas das sequências mais famosas do game da Naughty Dog , mas como se fosse um FPS. O jogo continua o mesmo, com os personagens e história idênticos, mas a jogabilidade muda por completo.

O clima da tensão parece aumentar e o título roda em 60 fps com resolução de 4K. Vale lembrar que o jogo tem versões para PlayStation 3 (PS3), PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), além de PC, onde chegou já como The Last of Us Parte 1.

The Last of Us em primeira pessoa? Veja imagens de mod FPS feito por youtuber 1 de 8

The Last of Us ganha modificação em primeira pessoa no PC — Foto: Reprodução/Voyagers Revenge 2 de 8

Modificação coloca você na pele de Joel — Foto: Reprodução/YouTube (Voyagers Revenge) Pular X de 8

Vídeo mostra cenas de Joel enfrentando mercenários — Foto: Reprodução/YouTube (Voyagers Revenge) 4 de 8

Além de mercenários, há infectados em diferentes níveis, incluindo os Bloaters, maiores e difíceis de derrotar — Foto: Reprodução/YouTube (Voyagers Revenge) Pular X de 8

Jogo em FPS traz maior imersão à aventura — Foto: Reprodução/YouTube (Voyagers Revenge) 6 de 8

Apesar de interessante, o recurso parece pouco prático; não há mira e tampouco foco nas mãos de Joel — Foto: Reprodução/YouTube (Voyagers Revenge) Pular X de 8

Cenas ficam bastante imersivas com o mod FPS — Foto: Reprodução/YouTube (Voyagers Revenge) 8 de 8

Cenário pós-apocalíptico também se destaca muito mais com câmera em primeira pessoa — Foto: Reprodução/YouTube (Voyagers Revenge) Pular X de 8

👉 Quais suas melhores (ou piores!) experiências em The Last of Us? Comente no Fórum do TechTudo

Em determinado momento, é possível ver a parte de The Last of Us onde Joel e Ellie lidam com um grupo de sobreviventes rivais, que tentam emboscar a dupla enquanto eles dirigem por uma cidade abandonada e devastada. O jogador segura a arma em punho e lida com os agressores, enquanto tenta sobreviver.

Apenas as cenas “in-game”, ou seja, da própria jogabilidade, são exibidas em primeira pessoa. Os momentos que narram a história funcionam de forma tradicional, com visão cinematográfica e em vários ângulos dos personagens que participam da ação.

Confira o resultado:

Para esta modificação, o canal explica que usou a versão PC de The Last of Us Part 1, relançamento do jogo original com gráficos melhorados, e as cutscenes foram reproduzidas a partir de um PS5. Além disso, ele utiliza a dificuldade Grounded (Muito difícil) no controle de Joel e na configuração Ultrarrealista para a versão de computadores.

O canal não traz informações sobre como desenvolveu a modificação, mas agradece a alguns grupos pela colaboração, como Flawless Widescreen, JediJosh920 e TheMagicalBlob. Vale mencionar que, oficialmente, The Last of Us não possui uma opção de jogo FPS, em primeira pessoa.