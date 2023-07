The Legend of Heroes e Scarf são destaques nos lançamentos da semana

The Legend of Heroes: Trails into Reverie e Scarf são destaques nos lançamentos da semana que teve o mais novo capítulo na saga de RPG da produtora japonesa Nihon Falcom e o charmoso game de plataforma da Uprising Studios. Eles foram acompanhados ainda pelo game de terror sobre enfrentar seus medos Gylt, os exércitos de mortos-vivos de Necrosmith, o perturbador Sentimental Death Loop no Nintendo Switch e o relançamento do clássico jogo de NES , Gimmick! Special Edition. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas nas quais estão disponíveis.

The Legend of Heroes: Trails into Reverie - 7 de julho - PS5, PS4, SW, PC

A saga de RPG The Legend of Heroes inicia um novo capítulo que promete concluir vários de seus arcos. A cidade-estado de Crossbell, que declarou independência no último game, se vê novamente visada por um antigo perigo após os heróis terem conseguido impedir a ameaça do Great Twilight. No entanto, dessa vez jogadores não controlarão apenas o protagonista Lloyd Bannings, que retorna junto à força policial da Seção de Apoio Especial.

Um novo sistema chamado Crossroads permitirá controlar 3 personagens e interligar suas histórias, entre eles Lloyd, Rean Schwarzer, protagonista da série The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel, e "C", um guerreiro mascarado com motivos ocultos. Juntos eles tentarão salvar o continente Zemuriano.

Os três heróis terão também ajuda de aliados que irão compor seus times em tradicionais batalhas de RPG em turnos. Todos os personagens podem ser equipados com Quartz para poderem usar Orbal Arts, uma espécie de magia no mundo de The Legend of Heroes, mas cada um possui também Crafts, habilidades específicas de cada personagem.

Cada um deles conta também com um S-Craft, uma espécie de "Limit Break", um golpe extremamente poderoso quando sua situação se torna crítica. A última novidade são os ataques United Front, nos quais todo o grupo pode participar em uma mesma investida. The Legend of Heroes: Trails into Reverie está disponível para Nintendo Switch por R$ 314,99.

Scarf - 6 de julho - PS5, XBSX/S, PS4, XB

O game de plataforma e quebra-cabeça Scarf chega agora aos consoles com seus desafios que exigem saltos precisos e enigmas que precisam ser resolvidos para progredir em seu caminho. O game conta a história de um jovem em busca de seu destino ao lado de um cachecol em formato de dragão que deseja voltar para casa e reencontrar sua mãe. Juntos, eles explorarão três belos mundos em busca de almas rebeldes e irão aprofundar sua ligação enquanto descobrem novas habilidades que os ajudarão a atravessar as fases, como planar, se balançar e mais.

Gylt - 6 de julho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Um jogo de terror focado em narrativa, Gylt conta a história de uma pequena menina chamada Sally, que vive na cidadezinha de Bethelwood. Quando sua prima Emily desaparece, ela percebe que todos perderam a esperança de procurá-la após algumas semanas e decide realizar as buscas por conta própria e descobrir o motivo de seu desaparecimento.

Após ser perseguida por um grupo de valentões, Sally vai parar em uma versão distorcida de sua cidade, onde seus medos e piores memórias tomam forma e tentam machucá-la. A jogabilidade traz também quebra-cabeças e seções de furtividade, nas quais Sally poderá decidir se esconder ou enfrentar as manifestações de seus medos. Gylt está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 74,95.

Necrosmith - 6 de julho - PS5, SW

Já disponível no PC, o autointitulado um "simulador de necromante" chega agora aos consoles com hordas de criaturas a serem enfrentadas. Jogadores terão que erguer mortos-vivos a partir de diferentes partes de corpos para enfrentar numerosos exércitos de inimigos. É possível escolher qualquer parte para suas criações e cada tipo de braço, perna, torso e cabeça irá garantir habilidades diferentes para suas criaturas que podem ser esqueletos, zumbis, orcs, harpias, elementais, robôs e mais. Necrosmith está disponível para Nintendo Switch por R$ 29,99.

Sentimental Death Loop - 6 de julho - SW

Neste macabro jogo de aventura jogadores controlam a jovem Noa Asahi que visita a casa de sua melhor amiga Nemu Tsukishiro. O que parecia um dia normal subitamente toma uma guinada drástica quando Nemu perde sua sanidade e esfaqueia sua amiga. Toda vez que Noa morre, ela retorna no tempo para o momento antes de morrer e precisa escapar de Nemu enquanto procura pistas para escapar e recolhe objetos úteis para desarmar armadilhas, na esperança de quebrar esse ciclo infinito. Sentimental Death Loop está disponível para Nintendo Switch por R$ 59,99.

Gimmick! Special Edition - 6 de julho - PS4, XB, SW, PC

Um clássico jogo de plataforma do Nintendo 8 Bits, Gimmick! é uma pérola da antiga Sunsoft que desafiou os limites do sistema da Nintendo, mas que nunca antes havia sido lançado fora do Japão e Escandinávia até este relançamento da City Connection. O game conta com uma jogabilidade baseada em física conforme jogadores guiam o protagonista Yumetaro por diversas fases usando uma estrela saltitante como arma.

Essa versão tem vários auxílios modernos, como função de rebobinar, salvar e carregar progresso, placar de líderes online e galeria com artes, manuais e cartuchos do game. Gimmick! Special Edition está disponível para Nintendo Switch por R$ 46,99.