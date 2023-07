Threads do Instagram é lançado para Android e iPhone; veja como baixar

O Threads permite posts com até 500 caracteres e também apresenta botões de curtida, comentário e compartilhamento. Imagens, links e vídeos podem ser compartilhados nas publicações. Além disso, o aplicativo vai permitir que os usuários escolham se as respostas serão abertas ao público ou restritas a seguidores ou contas mencionadas. A seguir, veja mais informações sobre o app e um tutorial de como baixá-lo.

Threads, novo aplicativo do Instagram, será concorrente do Twitter

O que é Threads?

As primeiras notícias sobre o aplicativo da Meta surgiram em março deste ano e, antes de ser batizado com a marca atual, o projeto passou por vários codinomes, como P92 e Barcelona. Atualmente, nas lojas virtuais, o novo app é apresentado como uma rede na qual "as comunidades se reúnem para conversar sobre tudo, dos tópicos importantes para você hoje até o que estará em alta amanhã".

É possível fazer login no Threads utilizando o mesmo nome de usuário do Instagram e do Facebook. Além disso, o app conta com indicações automáticas de conexão com pessoas que já se seguem na rede de fotos. Com uma interface semelhante a do concorrente Twitter, o Threads também tem botões de curtidas e compartilhamento , além de espaços para comentários, que poderão ser públicos ou restringidos a seguidores ou pessoas citadas nas postagens. As conversas na rede permanecerão salvas no Direct do Instagram, permitindo a interação com usuários que não instaram o app de textos.

Havia indícios do lançamento do novo rival do Twitter escondidos no Instagram. Ao digitar a palavra " "Threads" na busca do app de fotos, automaticamente surgia um ícone de um ingresso (🎟️), do lado direito do campo de pesquisa. Ao clicar na imagem, surgia um cartão 3D, com a logomarca da nova rede, o nome do usuário e a data e horário da estreia anunciada pela Meta. A descoberta desses pistas gerou especulação nas outras redes sociais, atraindo ainda mais atenção para o lançamento da plataforma.

Pistas no Instagram já anunciavam lançamento do Threads

Como baixar o Threads no iPhone

Abra a App Store e busque, clicando no ícone da lupa, pelo app" Threads, an Instagram App. Clique em "obter". Confirme a ação inserindo a sua senha do iCloud. Depois disso, é só abrir e o app e aproveitar.

Como baixar o Threads no Android

Basta abrir a Google Play Store no celular e buscar por " Threads, an Instagram app" na barra de busca. Clique no botão "instalar", localizado no canto superior direito. Confirme a ação e aguarde o download ser finalizado. Depois disso, é só abrir o aplicativo e curtir.

Como funciona o Threads?

Após baixar o aplicativo, o usuário receberá um aviso de que o login precisa ser aprovado em notificação que será enviada para o Instagram. Em seguida, é possível importar informações dessa mesma rede, como nome, Bio e links. Logo depois, é só escolher se prefere usar um perfil público ou privado. O próximo passo é decidir quais perfis seguir na plataforma. Enquanto isso, no Instagram, o perfil ganha um selo temporário para avisar aos seguidores que o usuário já tem uma conta na nova rede social.

Segundo a Meta, assim como no Instagram, é possível adicionar palavras ocultas e deixar de seguir, bloquear, restringir ou denunciar um perfil na nova rede. Basta clicar no menu de três pontos, e todas as contas bloqueadas no Instagram serão automaticamente bloqueadas no Threads também.

Threads será compatível com redes abertas

Após o lançamento, a Meta anunicou que planeja tornar o Threads compatível com o ActivityPub, o protocolo aberto de rede social estabelecido pelo World Wide Web Consortium (W3C), órgão responsável pelos padrões abertos na internet. O objetivo é que a rede seja interoperável com outros aplicativos que também são integrados ao protocolo ActivityPub, como o Mastodon e o WordPress – permitindo novos tipos de conexões que simplesmente não são possíveis na maioria dos aplicativos sociais atualmente.

"Acabou o Twitter"?

O Threads do Instagram estreia em meio ao crescente descontentamento dos usuários da plataforma do passarinho azul, que desde o último sábado (1°) está limitando a leitura diária de tweets. Não por acaso, a frase “Acabou o Twitter” ficou em 6º lugar no Trending Topics no dia em que a mudança foi implementada.

Sob a direção de Elon Musk, a rede tem se tornado cada vez mais restrita. A rede também anunciou nesta terça-feira (04) que o TweetDeck só estará disponível para todos os usuários nos próximos 30 dias. Depois desse período, o aplicativo exigirá uma assinatura do Twitter Blue para funcionar.

Ainda é cedo para saber se o Threads vai substituir a plataforma gerenciada por Musk. Aplicativos anteriores, como o Koo, já despontaram com a mesma promessa, mas acabaram caindo no esquecimento brevemente. Só o tempo dirá se o aplicativo de fotos fará sucesso na versão para textos e mensagens.

Funcionalidades do Twitter vem se tornando cada vez mais restritas, desagradando usuários

