Threads: nova rede social divide opiniões e gera memes; veja os melhores

O Threads foi anunciado ontem (5) à noite, mas já está gerando memes na web e comovendo os internautas de diferentes maneiras. Alguns usuários fiéis ao Twitter brincam que não migrarão para a nova rede social da Meta devido à integração dos contatos do Instagram e, consequentemente, à falta de privacidade; pelo contrário, outros internautas já se desapegaram do microblog do Elon Musk e se mostram animados com a novidade. A seguir, confira os primeiros memes do Threads e se divirta com a repercussão da nova rede social.