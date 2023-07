TIM fora do ar? Clientes reclamam de falta de sinal nesta quinta (13)

A TIM está fora do ar para alguns clientes nesta quinta-feira (13). Segundo reclamações dos consumidores no Twitter, a operadora estaria sem sinal. Dados do Google Trends, plataforma que monitora pesquisas em tempo real, apontam que as buscas sobre a instabilidade se concentram no estado de São Paulo. As reclamações sobre o sinal da TIM começaram a surgir pouco após as 7h (horário de Brasília), de acordo com dados da plataforma de monitoramento de serviços Downdetector. Às 9h40, houve um pico de 162 notificações.