Transforme sua experiência: os melhores configurações do PC gamer dos sonhos

Qual é melhor: notebook ou desktop?

Para começar, é preciso decidir entre um notebook e um desktop.

Os PCs de mesa são mais indicados para quem busca uma máquina de maior desempenho, personalizada e atualizável. Já um notebook é a escolha ideal para quem precisa de mobilidade e portabilidade, para estudar, trabalhar e jogar em diversos lugares.

Um PC em gabinete costuma ter custo mais baixo do que um notebook - porém, é preciso considerar o valor do monitor e dos outros periféricos para montar o seu setup. Com um desktop, existe a facilidade para manutenção e upgrades, conforme novos componentes são colocados no mercado pelos fabricantes e os games ficam mais exigentes graficamente.

Já um notebook é um equipamento que sai pronto da caixa, com tudo o que você precisa para começar a utilizar. Um laptop de especificações intermediárias vai atender o usuário que tem uma rotina multitarefa de trabalho e para um grande número de jogos online competitivos e cooperativos.

Por outro lado, para um notebook gamer de mais performance gráfica, velocidade de processamento e uma tela de maior definição, o investimento é bem mais alto. Eles também consomem mais energia e geram muito mais calor, por isso, costumam ser maiores e mais pesados, com sistema de refrigeramento mais eficiente.

O que faz um bom PC gamer?

Um bom computador de mesa precisa de um gabinete, um processador eficiente e de geração recente, boas quantidades de memória RAM e de armazenamento, uma placa de vídeo também de geração recente e de alta velocidade e um bom sistema de resfriamento, que pode ser com ventiladores ou com sistema de água, os chamados "water coolers".

É preciso investir também em um bom mouse gamer, um teclado mecânico, de preferência, e um monitor de alta resolução e taxa de atualização acima dos 60 Hz. Os melhores monitores 2K e 4K já passam dos 240 Hz (ou quadros por segundo).

Primeiramente, sobre espaço de armazenamento, qualquer que seja a sua rotina de uso, prefira sempre SSD, ao invés do hard disk tradicional.

Como o processador é o principal responsável pelo desempenho da máquina, sua pesquisa pode começar por esse componente.

PCs de entrada são destinados a atividades básicas: estudo, internet, texto, e-mails e assistir a vídeos, mas não para games. Provavelmente, vão trazer processadores antigos ou menos potentes, como Intel Atom e Celeron, os novos Intel N e U ou AMD Radeon da série 3000 de geração mais antiga.

Para uma rotina de trabalho com diversos aplicativos abertos e online ou para games competitivos menos exigentes graficamente, é recomendável investir em uma máquina com processadores Intel Core i3, Core i5, AMD Ryzen 3 ou Ryzen 5 de gerações mais novas. São chips que oferecem mais poder de processamento para uma rotina multitarefa.

Já quem pretende jogar títulos Triplo A, com experiências single-player e que definem o visual da nova geração, além do usuário que atua com artes gráficas, foto e vídeo, sistemas de dados, programas pesados, aplicativos exigentes e criação de conteúdo, ou seja, realiza tarefas demandantes, é ideal investir em chips como Intel Core i7, AMD Ryzen 7 e Ryzen 9 da geração mais atual possível.

Existem muitas séries e modelos de processadores. Mas é essencial entender o básico, para compreender as informações mais específicas nos sites das empresas.

A preferência deve ser por componentes das gerações mais atuais. Os processadores mais recentes contam com múltiplos núcleos, coisa que os sistemas e aplicativos tiram proveito para aumentar a performance. E quanto maior a velocidade do chip, melhor será o desempenho com múltiplos aplicativos abertos ou em tarefas mais exigentes, principalmente, combinado com uma placa de vídeo compatível e também de modelo recente.

A Intel lançou em 2022 a 13ª geração da linha Core, enquanto os mais recentes da AMD são da série 7000. Assim, computadores equipados com chips dessas gerações atuais devem entregar o máximo em desempenho, enquanto máquinas com processadores das linhas de anos anteriores (Intel Core de 12ª e 11ª geração, AMD Ryzen das séries 5000 e 6000) devem ter preços mais interessantes.

Quais outras especificações você deve olhar para um PC gamer?

Além de um bom processador, é importante olhar os números de memória RAM e armazenamento.

Quanto mais memória RAM, mais fluido será o uso, com menos travamentos quando houver mais de um programa aberto e na alternância entre tarefas. Equipamentos gamers e de maior desempenho precisam de 8 GB ou 16 GB de RAM para rodar jogos e programas mais pesados.

É interessante ter opção de memória RAM em dual channel, ou seja, dois módulos iguais (mesmo que um esteja vazio). Nesse caso, com um bom investimento, você pode fazer um upgrade de 8 GB para 32 GB (dois módulos de 16 GB), desde que o processador permita.

Atenção ainda ao tipo de memória RAM: DDR4 é a quarta geração e está presente na maioria dos computadores atuais, mas processadores mais modernos funcionam com DDR5, com um acréscimo muito interessante na velocidade e no desempenho.

Falando do armazenamento, como dissemos, a melhor opção é o SSD, formato mais moderno, mais ágil e com menor gasto de energia do que os Hard Disk Drives, ou disco rígido.

Monitor Full HD, 2K ou 4K, qual vale a pena?

Como o monitor é uma peça essencial para a experiência gamer, vale a pena entender um pouco sobre esse periférico. Em geral, monitores para gamers possuem resolução e taxa de quadros mais altas e um tempo de resposta menor entre comando e tela, na comparação com modelos convencionais e de uso profissional.

Com isso, o jogador consegue um gameplay mais fluido e gráficos mais impressionantes, em jogos de última geração, ou vai ter até décimos de segundos de vantagem, o que pode ser especialmente útil em jogos de tiro, battle royale, esportes e outros.

Você encontra boas opções entre 20 e 29 polegadas, em formato convencional retangular. Há ainda os displays ultrawide e as telas curvas, que costumam ter preço mais alto, mas promovem maior sensação de imersão.

Hoje, monitores Full HD são a opção custo-benefício, com resolução 1920x1080p.

Já as telas 2K ou Quad HD de formato wide apresentam imagens com resolução de 2560x1440 pixels, enquanto telas 4K ou Ultra HD têm resolução 3840x2160 pixels.

A taxa de atualização, ou taxa de quadros, é a frequência na qual o monitor atualiza as informações exibidas. O consumidor encontra bons monitores com 60, 144, 240, 280 e até 360 Hz. Para que o display alcance essa frequência, é preciso que sua placa de vídeo trabalhe adequadamente, enviando esse número de quadros por segundo para o monitor.

Já o tempo de resposta costuma ser medido em milissegundos (ms) e corresponde à agilidade na alternância de cores do monitor. Monitores convencionais, geralmente, oferecem 60 Hz de frequência e 2 ms de resposta, enquanto os monitores gamers podem chegar a mais de 300 Hz, com 0,5 ms de resposta.

Por fim, a última coisa a avaliar, antes da decisão da compra, é a configuração do seu computador (ou a expectativa de fazer um update em um futuro próximo). Porque só faz sentido investir em um monitor 4K se o seu equipamento tiver performance gráfica suficiente e placa de vídeo para dar conta dos mais de 8 milhões de pixels da tela.