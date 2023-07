Truque pouco conhecido pode ajudar a recuperar iPhone roubado; saiba fazer

Um truque simples do iPhone ( iOS ) pode ajudar a recuperar o celular em casos de furtos ou roubos, mesmo se o smartphone estiver desbloqueado na hora do incidente. A função usa uma automação do app Atalhos para funcionar e impede que terceiros ativem o modo avião do aparelho. Dessa forma, o aparelho da Apple mantém uma conexão com a Internet que pode ser usada pelo dono do dispositivo para rastrear o celular.

A automação foi desenvolvida pelo designer espanhol Diego Jimenez, que compartilhou o atalho em seu perfil do Twitter no início de junho. Na publicação, ele explica como a ferramenta pode ser útil em caso de roubos e ainda dá dicas de como melhorar a segurança do iPhone (iOS). Até o momento, o tuíte já acumula mais de 8,7 milhões de visualizações e mais de 71,7 mil curtidas. A seguir, veja detalhes sobre o recurso e como ativá-lo.

Diego Jimenez compartilhou no Twitter como ativar a automação.

No vídeo publicado em seu perfil no Twitter, Diego explica que a automação é ativada no momento em que o ladrão tenta habilitar o modo avião do celular. Quando ativado, esse modo interrompe o funcionamento do app Buscar iPhone, impedindo que o dono do dispositivo rastreie a localização do aparelho.

Sendo assim, quando a pessoa desconhecida acessa a Central de Controle e tenta ativar o modo avião, o aparelho passa a pedir uma confirmação do procedimento por senha. Se a senha informada estiver incorreta, o iPhone (iOS) bloqueia a tela, ativa todas as conexões de Internet, habilita o recurso de economia de bateria e compartilha a localização atual do dispositivo com o dono verdadeiro do smartphone. Dessa forma, mesmo que o celular esteja em mãos erradas, suas informações pessoais continuarão protegidas e você ainda pode recuperar o aparelho a partir da localização fornecida.

Em entrevista ao tabloide britânico Daily Mail, Diego afirmou que o recurso funciona como uma "segurança adicional" ao iPhone (iOS), e espera que a automação ajude usuários a manter seus dados protegidos. "Definitivamente não é uma bala de prata, apenas uma camada de segurança adicional que pode ajudar nessa situação", declarou.

Como ativar o atalho no iPhone (iOS)

O atalho pode ser ativado por qualquer usuário que tenha um iPhone rodando o iOS 16.5 ou superior e o app "Atalhos" instalado no celular. Se o seu celular estiver atualizado, acesse o link "www.icloud.com/shortcuts/d01a7b6719874f5c909a50b75b4557ee" (sem aspas) usando o iPhone e clique em "Adicionar Atalho" para continuar.

Clique em "Adicionar Atalho" para configurar a automação no iPhone (iOS)

Em seguida, clique sobre os três pontinhos do atalho e deslize a tela para baixo. No quadro "Enviar", próximo ao final do atalho, clique em "Destinatário" e selecione o contato no qual você deseja enviar as informações de localização. Em seguida, clique em "Ok" para continuar.

Edite o destinatário do atalho para que a localização do iPhone (iOS) seja enviada para o contato desejado

Agora, clique em "Automação", no menu inferior, e toque sobre o botão "Criar Automação Pessoal". Deslize a tela para baixo e selecione a aba "Modo Avião". Em seguida, assinale a opção "For Ativado" e clique em "Seguinte". Na próxima tela, toque em "Adicionar Ação" e, na barra de pesquisa, digite "Executar Atalho". Clique sobre a opção e, em seguida, sobre "Atalho". Na sequência, selecione a opção "Airplane Mode Lock V4" e toque em "Seguinte" para continuar.

Configure o atalho como uma automação para que ele seja ativado automaticamente sempre que alguém tentar ativar o modo avião

Na próxima tela, desative a chave ao lado de "Perguntar ao Executar" e toque em "Não perguntar". Depois, clique em "Ok" para concluir. O ideal é que você teste a automação algumas vezes antes, já que ela pode apresentar algumas falhas. Além disso, na primeira vez que você for executá-la, é comum que ela peça acesso à algumas permissões do aparelho, como à localização, por exemplo. Para que a automação rode sem problemas, conceda todos os acessos requeridos.

Vale dizer que, por padrão, a senha numérica para permitir a ativação do modo avião é "123456", mas é possível alterá-la nas configurações do atalho.

Teste a automação algumas vezes para corrigir possíveis falhas, e permita que a automação acesse a localização do iPhone sempre

Além de usar a automação para proteger o dispositivo, o designer também aconselha que usuários de iPhone (iOS) bloqueiem o acesso à Central de Controle por senha. Dessa forma, é possível dificultar que desconhecidos que estejam com o seu celular em mãos consigam ativar o modo avião do aparelho. Para isso, vá até os ajustes, e clique em "Face ID e Código". Depois, deslize a tela para baixo e, em "Permitir acesso quando bloqueado", desative a opção "Central de Controle".

Ativando recurso que impede que a Central de Controle seja acessada por desconhecidos

Com informações de DailyMail e Twitter

