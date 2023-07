Twitter anuncia limite diário de DMs para não assinantes; entenda regra

O Twitter anunciou nesta sexta-feira (21) que usuários não verificados terão um limite diário de uso das DMs, as mensagem privadas enviadas na rede social. A empresa argumenta que a decisão faz parte de "mudanças para reduzir o spam" na plataforma. Não foi divulgado, porém, o número exato de mensagens que poderão ser enviadas todos os dias no microblog. A versão paga do Twitter, chamada de Twitter Blue , custa R$ 440 por ano e R$ 42 por mês.

1 de 1 Twitter anuncia limite diário de DMs para usuários não verificados — Foto: Divulgação/Getty Images Twitter anuncia limite diário de DMs para usuários não verificados — Foto: Divulgação/Getty Images

📝 Como vincular Twitter ao Instagram? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O anúncio das novas regras foi publicado no perfil de Suporte do Twitter e a postagem termina com o link para assinar a plataforma. Na página dedicada a tirar dúvidas sobre como funcionam as DMs no site da empresa também não há mais detalhes sobre.

Diversos usuários fizeram postagens reclamando da novidade sobre as DMs. "Parece um funil de vendas para obter mais usuários verificados no Blue, não para combater o spam", reclamou uma internauta. "Estão punindo os usuários porque o spam na DM disparou depois que Elon assumiu. Bom plano", reclamou outro usuário em tom sarcástico. "Outra funcionalidade que ninguém pediu.... Ainda bem que cancelei. Que desperdício de dinheiro!", disparou outra internauta.

O bilionário americano Elon Musk, CEO do Twitter, não comentou a mudança. No início de julho, ele usou o perfil pessoal no microblog para anunciar o polêmico limite de leitura de tuítes para usuários gratuitos da rede social. Quem aderisse ao Twitte Blue poderia ler até seis mil tuítes por dia. Para os demais, esse número era de apenas 600 posts. Para novos verificados, o total era de 300 tuítes por dia.

Como funciona o Twitter Blue?

A assinatura do Twitter Blue permite o uso do selo de verificação no perfil. Antes do lançamento do programa, o símbolo só era disponibilizado para contas de usuários notáveis na rede social, como artistas, empresas e marcas, políticos e pessoas públicas.

Além disso, o Twitter Blue também garante acesso ao Labs, para testar novos recursos que estão em desenvolvimento. O programa também permite salvar tuítes e organizá-los em pastas privadas. O assinante ainda pode personalizar o tema do aplicativo com cores diferentes e até desfazer um tuíte que tenha publicado errado, entre outras funcionalidades.

Com informações do Twitter.

Veja também: como acessar os Trending Topics do Twitter pelo celular