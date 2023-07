'Limite excedido' no Twitter? Entenda a nova medida criada por Elon Musk

Elon Musk, bilionário dono da Tesla e da SpaceX, anunciou neste sábado (1) que, a partir de hoje, usuários do Twitter terão limites de uso diário. De acordo com o post feito pelo magnata em sua conta oficial, a quantidade de tuítes que indivíduos poderão ler será reduzida. Para usuários verificados (ou seja, assinantes do Twitter Blue , modalidade paga do microblog), o limite de leitura será de até seis mil tuítes por dia. Já para não assinantes, esse número cai para apenas 600 posts. Novos verificados, por outro lado, poderão ler somente 300 tuítes por dia.

Segundo a publicação feita por Musk, o Twitter ganhou esses limites para lidar com "níveis extremos" de raspagem de dados (data scraping), sem sobrecarregar o sistema da rede. O recurso pretende reduzir as instabilidades do microblog, em uma medida que é, a princípio, temporária - mas vale lembrar: não há ainda indicação de quando a limitação acabará.

Na manhã deste sábado, diversos usuários estranharam a novidade no feed do Twitter. Segundo os relatos, era mostrada uma mensagem de "Taxa limite excedida" quando ao tentar atualizar a timeline. Dados do Downdetector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços digitais, indicam que as reclamações iniciaram por volta das 8h44 da manhã.

Com a nova limitação, ao chegar no máximo de atualizações diárias do feed, o usuário passa a receber a mensagem de “Taxa limite excedida” e não consegue mais ver novos tuítes.

Vale lembrar que essa não é a única limitação que Elon Musk aplicou à rede social desde que a adquiriu em 2022. Desde então, o bilionário criou os seguintes limites para evitar sobrecarga do sistema:

Só é possível fazer até 2,4 mil tuítes por dia

Enviar até 500 DMs por dia

Seguir até 400 contas por dia

Quatro alterações de e-mail por hora

Com informações de Downdetector, 91Mobiles e Reuters

