Twitter vai mudar de nome? Saiba o motivo do novo logo da rede social

📝 Como vincular Twitter ao Instagram? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

De acordo com posts de Musk, o logo X do Twitter é algo provisório. Contudo, ele afirmou em uma postagem na rede que "em breve, daremos adeus à marca Twitter e a todos os pássaros azuis". Vale lembrar que, quando assumiu a rede, o empresário já havia dito que ela iria se chamar "X corp" em breve. Posteriormente, Musk também deu declarações dizendo que a ideia era transformar o Twitter em um "superaplicativo", como o chinês WeChat .

O empresário começou a falar sobre a mudança no último domingo (23). Depois de tweetar sobre o adeus ao pássaro, ele avisou que "se um X fosse postado hoje, vai acontecer no mundo todo amanhã". Musk seguiu por horas fazendo posts que mencionavam a identidade visual da rede e sugerindo que ela fosse trocada para o preto e branco, além de fazer diversos posts mencionando o X. Ele comparou até mesmo a nova proposta com "Art Deco minimalista", se referindo a um estilo visual para a interface. Logo, Musk anunciou que o domínio "x.com" levaria ao Twitter.

Ao final da noite, Musk postou uma foto de um prédio com o X projetado e, pouco depois, o novo logotipo, que adicionou também como foto de seu perfil. Ele também deu alguns retweets em posts de Linda Yaccarino, CEO do Twitter, dizendo que X é o futuro em termos de interatividade ilimitada. A empresária também afirmou que o rebrand era uma segunda chance de causar uma boa impressão - coisa que o Twitter já havia feito - mas o objetivo dessa vez era ir além e transformar o app em um centro global.

Desde que Musk assumiu a direção do Twitter, as mudanças tem sido constantes. A primeira grande modificação foi o anúncio de planos pagos para a rede social, que concedem benefícios para assinantes - incluindo o selo de verificação. Em abril, o logo da rede foi substituído pelo cachorro Shiba Inu da DogeCoin, sua rede de criptomoeadas, o que fez com que seu valor de mercado subisse. Recentemente, Musk adicionou limites diários para os tweets, fazendo com que muitos usuários ficassem descontentes. Dada a instabilidade, a Meta lançou um app concorrente, o Threads, que ultrapassou os 100 milhões de usuários ainda nos primeiros dias.