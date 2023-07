Veja os 10 melhores filmes de suspense para ficar suando frio

Os filmes de suspense e mistério , com histórias de deixar as mãos suando e plot twists famosos, costumam fazer sucesso nas bilheterias de todo o mundo. Psicose, de Alfred Hitchcock, foi um exemplo que se tornou um grande fenômeno na década de 1960, se firmando como um clássico do gênero até hoje. Décadas depois, os longas Corra!, Hereditário e Cisne Negro, disponíveis em plataformas de streaming como Netflix , Star+ e Amazon Prime Video , provaram que o suspense continua atraindo o público de diferentes idades e estilos.

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista, com os maiores títulos de suspense, que merecem ser assistidos. Para isso, foi levado em conta os filmes com grandes bilheterias, que marcaram presença em premiações e têm as melhores avaliações — de críticos e do público — nos sites agregadores. A seguir, confira sinopse, elenco e onde assistir a cada um deles.

Cisne Negro é um dos filmes de suspense que foram indicados ao Oscar

Corra! (2017)

Chris é um fotógrafo negro que está nervoso para conhecer os pais de sua namorada branca, Rose. Chegando à casa dos sogros, o rapaz percebe que toda a família guarda um grande segredo macabro. Corra! é o primeiro filme dirigido por Jordan Peele e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Roteiro Original, levando o prêmio desta última categoria.

Daniel Kaluuya (Judas e o Messias Negro), Allison Williams (The Perfection) e Catherine Keener (Capote) estrelam a produção como Chris, Rose e Missy, respectivamente. No Rotten Tomatoes, o filme tem 98% de aprovação da crítica e acumula nota 7,8 no IMDb. O sucesso de Peele está disponível em diversas plataformas de streaming como Star+, Paramount+, Amazon Prime Video e Globoplay.

O filme Corra! (2018) é um dos principais filmes do diretor Jordan Peele

Hereditário (2018)

A morte da matriarca da família Graham afeta a todos, principalmente a neta Charlie. Ainda com a presença constante da falecida pela casa, eles percebem que há um destino sombrio pela frente. O título é o primeiro filme do cineasta Ari Aster, responsável por Midsommar (2019) e Beau is Afraid (2022).

Hereditário é estrelado por Toni Collette (United States of Tara), Alex Wolff (Patriots Day) e Milly Shapiro (Splitting Up Together), como Annie, Peter e Charlie, respectivamente. A aprovação no Tomatômetro do Rotten Tomatoes é de 90%, com a média de 7,3 pontos no IMDb. O filme está disponível na Netflix e HBO Max.

Hereditário: Ari Aster (Midsommar) estreou como cineasta com o filme de suspense e terror de 2018

O Iluminado (1980)

O Iluminado é um dos filmes mais conhecidos do gênero, estrelado por Jack Nicholson (Um Estranho no Ninho) e Shelley Duvall (3 Mulheres). O longa, inspirado no romance de Stephen King, conta a história de Jack Torrance (Nicholson), um escritor alcoólatra que aceita trabalhar em um hotel isolado, com um terrível passado.

A direção ficou por conta de Stanley Kubrick e o título está disponível no HBO Max. No Rotten Tomatoes, O Iluminado é avaliado positivamente por 82% da crítica especializada e 93% do público. Também acumula 8,4 no IMDb, contando com mais de 1,1 milhão de avaliações.

O Iluminado é um clássico para amantes de filmes de suspense e terror

Cisne Negro (2010)

Em Cisne Negro, conhecemos Nina, uma bailarina perfeccionista, que faz de tudo para ganhar o papel de destaque no próximo espetáculo de sua academia de dança. Porém, a jovem precisa lidar com a competição, além da superproteção de sua mãe. O longa é estrelado por Natalie Portman (Closer) e conta com Mila Kunis (Uma Garota de Muita Sorte), Vincent Cassel (Westworld) e Barbara Hershey (Gente Diferente) no elenco, nos papéis de Lily, Thomas e Erica, respectivamente.

Dirigido por Darren Aronofsky, Cisne Negro rendeu o Oscar de Melhor Atriz para Portman e possui boa avaliação nos sites de críticas, com nota 8,0 no IMDb e 85% de aprovação entre os críticos do Rotten Tomatoes. Atualmente, o filme está disponível no Star+.

Cisne Negro (Star+): Natalie Portman ganhou o Oscar de Melhor Atriz, em 2010

O Sexto Sentido (1999)

Com um plot twist que marcou a história do cinema, O Sexto Sentido fala do psicólogo Malcolm Crowe, que resolve cuidar do caso do jovem Cole. O menino está em crise e afirma que “vê pessoas mortas”. Rapidamente, o profissional se envolve e histórias de seu passado vêm à tona. Os protagonistas são interpretados por Bruce Willis (Duro de Matar) e Haley Osment (A Corrente do Bem).

Escrito e dirigido por M. Night Shyamalan, o filme recebeu seis indicações ao Oscar de 2000, incluindo Melhor Filme. Disponível no Star+, O Sexto Sentido também tem Toni Collette (Entre Facas e Segredos) e Olivia Williams (X-Men: O Confronto Final) no elenco e conta com nota 8,2 no IMDb, com mais de um milhão de avaliações, e 86% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

O Sexto Sentido é estrelado por Bruce Willis e Haley Osment

Donnie Darko (2001)

Donnie Darko narra a história de Donnie, interpretado por Jake Gyllenhaal (Brokeback Mountain). O jovem, que é um aluno antissocial do Ensino Médio, vê a sua vida mudar quando começa a ser perturbado por visões de um coelho, que afirma que o fim do mundo está próximo. Além do protagonista, Drew Barrymore (As Panteras) e Mary McDonnell (Pânico 4) também estão no elenco como Karen e Rose, respectivamente.

Com direção de Richard Kelly, o longa ficou conhecido por levantar várias teorias entre os telespectadores. Donnie Darko está disponível no Amazon Prime Video e acumula nota 8,0 no IMDb, com 87% de avaliação positiva no Rotten Tomatoes.

Em Donnie Darko (Amazon Prime Video), Jake Gyllenhaal é um um jovem assombrado por um coelho

Psicose (1960)

Um dos filmes mais conhecidos de Alfred Hitchcock, Psicose narra a história da família Bates, que é dona de um motel de esquina. Quando uma jovem decide se hospedar no local, é perturbada por Norman Bates e pela sua mãe superprotetora. O longa marcou a história do cinema, sendo um dos primeiros suspenses a contarem com uma abordagem mais psicológica dos personagens.

Anthony Perkins (A Flor que Não Morreu), Janet Leighe (Mulherzinhas) e Martin Balsam (A Thousand Clowns) estrelam como Norman Bates, Marion Crane e o detetive Arbogast, respectivamente. Psicose está disponível no Star+ e no Telecine, via Globoplay, e é avaliado com 8,5 pontos no IMDb e 96% no Rotten Tomatoes.

Psicose (1960) é um dos maiores clássicos de suspense do cinema

À Espreita do Mal (2019)

Em À Espreita do Mal, uma cidade é atormentada pelo sequestro de meninos jovens, algo que também aconteceu anteriormente. Ao mesmo tempo, a família Harper lida com os próprios problemas ao tentar superar um caso de infidelidade e serem perturbados por situações misteriosas que acontecem em sua casa.

O filme, disponível na Netflix, é estrelado por Helen Hunt (Melhor É Impossível), Jon Tenney (Conte Comigo) e Owen Teague (Black Mirror) como Jackie, Greg e Alec, respectivamente. Com direção de Adam Randall, o longa tem 6,8 pontos no IMDb e 75% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

À Espreita do Mal (Netflix) é estrelado por Helen Hunt no papel de Jackie

Durante a Tormenta (2018)

No suspense espanhol, Vera, interpretada por Adriana Ugarte (Julieta), consegue viajar no tempo e salvar a vida de uma criança, que há 25 anos estava na casa em que mora atualmente. Porém, sua ação mexe com o presente e a faz viver em um universo em que a sua filha nunca nasceu.

Além de Ugarte, Álvaro Morte (La Casa de Papel), Chino Darín (La Embajada) e Javier Gutiérrez Álvarez (O Autor) compõem o elenco como David, Inspetor Leyra e Ángel, respectivamente. O filme está disponível na Netflix e possui 7,4 pontos no IMDb e 75% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Durante a Tormenta é um suspense espanhol de sucesso na Netflix

Rastros de um Sequestro (2017)

Um jovem é raptado e retorna 19 dias depois, sem se lembrar do que aconteceu. Porém, o seu irmão mais novo nota algumas diferenças em seu comportamento e acredita que o rapaz não é quem diz ser. O filme é dirigido pelo sul-coreano Jang Hang-jun e está disponível na Netflix.

Kang Ha-neul (Os Herdeiros) e Kim Mu-yeol (Eungyo) estrelam o suspense nos papéis de Jin Seok e Yoo Seok. Na Young-hee (Máscara Dourada) e Moon Sung-Keun (Missing) interpretam os pais dos jovens. O longa tem 7,4 pontos no IMDb e 83% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

Rastros de um Sequestro (Netflix): Jin Seok tenta descobrir a verdade sobre o desaparecimento do irmão

