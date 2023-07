Vermelho, Branco e Sangue Azul ganha trailer e data de lançamento

O filme Vermelho, Branco e Sangue Azul estreará no catálogo do Amazon Prime Video no dia 11 de agosto e ganhou, nesta quinta-feira (6), seu trailer oficial. A trama acompanha a rixa e o romance do filho da presidente dos EUA com o príncipe da Grã-Bretanha. O projeto leva em seu elenco principal os atores Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez. O roteiro e direção são assinados por Matthew López (The Inheritance), famoso dramaturgo premiado com um Tony, o Oscar do teatro.

Baseado no best-seller homônimo de Casey McQuiston, publicado no Brasil pela editora Seguinte, o longa-metragem já é muito aguardado pelos fãs da obra literária. Se você gosta de romances representativos com a temática "enemies to lovers", confira, a seguir, mais detalhes do filme Vermelho, Branco e Sangue Azul.

Enredo de Vermelho, Branco e Sangue Azul

A trama do filme gira em torno do jovem Alex Claremont-Diaz (Perez), filho da primeira mulher presidente dos Estados Unidos (Uma Thurman) e o príncipe britânico Henry (Galitzine). Inicialmente, os dois rapazes nutrem uma enorme rivalidade um com o outro por conta de um acidente em um casamento real. Apesar disso, eles têm muito em comum, como carisma e a popularidade que os cercam.

Assim, para evitar problemas diplomáticos entre os dois países, Alex e Henry fingem uma "trégua" a fim de manter as boas relações políticas entre seus pais, bem como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. No entanto, quando o príncipe inglês revela que é gay, o jovem americano se descobre bissexual. Logo depois, os dois passam a se envolver em um relacionamento romântico secreto, podendo colocar o futuro das nações em risco se isso vazar para a imprensa.

O que esperar do filme

A adaptação do sucesso teen pelo Amazon Prime Video promete agradar aos fãs da obra literária, bem como aqueles que gostam de histórias representativas e com temática LGBTQIA+, já que o livro obteve um enorme sucesso entre os jovens nas redes sociais, principalmente no TikTok.

Vale lembrar também que uma das grandes expectativas sobre a produção é que ela seguirá os acontecimentos do livro quase que integralmente. Além disso, a partir do trailer divulgado é possível ver que a trama será repleta de cenas engraçadas e muito flerte e confusões entre os dois protagonistas.

Elenco

Estrelado por Nicholas Galitzine (Continência ao Amor) no papel do príncipe Henry e Taylor Zakhar Perez (A Barraca do Beijo 2) interpretando Alex Claremont-Diaz, o elenco de Vermelho, Branco e Sangue Azul ainda reúne nomes como Uma Thurman (Kill Bill) dando vida à presidente Ellen, Ellie Bamber (Animais Noturnos) vivendo a princesa Beatrice e Sarah Shahi (The Rookie) como Zahra.

Também fazem parte do time de atuação Clifton Collins Jr. (The Perfect Game), Rachel Hilson (Love, Victor), Stephen Fry (V de Vingança), Malcolm Atobrah (Death in Paradise), Akshay Khanna (Coincidência), Sharon D. Clarke (Showtrial), Aneesh Sheth (Jessica Jones) e Juan Castano (The OA).

Confira o trailer oficial de Vermelho, Branco e Sangue Azul:

