Você pode aprender inglês e mais idiomas de graça pelo ChatGPT; veja como

Estudantes de idiomas têm feito uso de ferramentas de inteligência artificial (IA), como o ChatGPT , para aprender novas línguas, como inglês, espanhol e francês, de graça. As plataformas são úteis no aprendizado de idiomas porque estão aptas a manter uma linguagem mais fluida com os usuários, imitando a forma como uma pessoa conversaria com um nativo, por exemplo. Além disso, o ChatGPT ainda pode oferecer variações regionais dos idiomas, o que complementa a experiência de aprender uma nova língua.

Mas, é importante alertar das limitações dessas tecnologias. Apesar dos benefícios, os programas de IA têm seus lados negativos e, em alguns casos, podem até mesmo inventar palavras e induzir usuários ao erro. Nada, obviamente, substitui aulas com professores qualificados. A seguir, veja como usar o ChatGPT para aprender um novo idioma.

1 de 2 ChatGPT pode ajudar quem quer aprender inglês; conheça pontos positivos e negativos da prática — Foto: Reprodução/Freepik ChatGPT pode ajudar quem quer aprender inglês; conheça pontos positivos e negativos da prática — Foto: Reprodução/Freepik

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Comente no Fórum do TechTudo

Estudantes que utilizam programas baseados em IA para aprender novos idiomas destacam diversos benefícios da ferramenta. Segundo os relatos reunidos em uma reportagem da BBC News, os estudantes contam que as plataformas são capazes de imitar a forma como os humanos se comunicam, o diálogo durante os estudos seria bem fluido, dando a impressão de que o usuário está conversando com um amigo. Além disso, os chatbots também podem corrigir erros de gramática e de grafia em tempo real, explicando porque o uso de uma palavra específica não está correto em um determinado contexto.

Outro ponto positivo é que o ChatGPT pode oferecer variações regionais de cada idioma. Ou seja, se uma pessoa quiser aprender o espanhol mexicano em vez do espanhol da Espanha, por exemplo, ela pode aprender gírias e outras variações linguísticas próprias da região, o que pode engrandecer ainda mais a experiência de aprendizado. Além disso, o uso das plataformas não depende das diferenças de fuso horário entre alunos e professores que moram em países diferentes - assim, um usuário pode praticar o idioma no momento que lhe for mais conveniente.

Apps como Replika e LangAI se inspiraram no ChatGPT e surgiram com a proposta de serem "amigos virtuais" de quem quer aprender inglês ou outra língua. A ideia das plataformas é que as pessoas utilizem seus serviços para estudar idiomas como se estivessem conversando com um amigo de outro país. Ruiz Cassarino, criador do app LangAI, afimou a BBC que os programas de IA atuais podem mudar a ideia de que estudar precisa ser uma tarefa árdua.

2 de 2 É possível aprender inglês usando o ChatGPT; saiba como — Foto: Gisele Souza/TechTudo É possível aprender inglês usando o ChatGPT; saiba como — Foto: Gisele Souza/TechTudo

Como usar o ChatGPT gratuito para aprender novos idiomas?

Para usar o ChatGPT para aprender inglês ou um novo idioma e melhorar seu nível de proficiência em uma língua, abra o chatbot e indique o idioma que você quer estudar e o seu nível de compreensão sobre ele. Você pode dizer que está começando a aprender inglês e pedir para que o ChatGPT te dê exemplos de frases usadas para iniciar uma conversa com um nativo, por exemplo.

Além disso, também é possível usar a plataforma da OpenAI para traduzir frases ou textos completos. Para isso, basta colar o texto no ChatGPT e pedir para a plataforma traduzir o conteúdo no idioma desejado. Dessa forma, usuários podem fazer associações entre palavras e aprender mais sobre vocabulário, por exemplo.

Já para treinar suas habilidades de escrita e conhecimentos de gramática em inglês ou outra língua, você pode escrever um texto no idioma desejado e solicitar que o ChatGPT corrija possíveis erros de concordância e sintaxe. Assim, usuários podem identificar quais áreas pedem maior atenção para direcionar melhor seus estudos.

Pontos negativos da prática

Apesar de oferecer uma ajuda simples e prática no dia a dia, o ChatGPT não é capaz de substituir um professor de idiomas. A plataforma pode ser útil para indicar o nível de proficiência do usuário, mas não é capaz de planejar aulas, por exemplo, além de ter suas próprias limitações.

Ao usar o chatbot para iniciar uma conversa em outra língua, as mensagens podem acabar ficando repetitivas. Além disso, é possível que o ChatGPT não faça todas as correções necessárias de uma sentença, ou que não tenha conhecimento amplo sobre línguas menos representadas na Internet. De acordo com a reportagem da BBC, os chatbots costumam oferecer boas experiências em idiomas europeus amplamente falados, mas a qualidade do serviço tende a diminuir para idiomas que têm sistemas de escrita diferentes ou que são "sub-representados" na web.

Além disso, em alguns casos, o ChatGPT pode cometer erros de grafia e até mesmo inventar palavras - e é aí que mora o problema. Como a plataforma responde às solicitações de maneira confiante, usuários podem ser induzidos ao erro. Por isso, o uso do serviço requer alguns cuidados, e o ideal é que ele seja feito como um complemento ao processo de estudo, e não como fonte primária de aprendizado.

Com informações de BBC e CoinTelegraph

Veja também: como usar o ChatGPT no seu celular sem instalar aplicativos