Wallpaper de Game Boy viraliza entre usuários de iPhone; veja onde baixar

Wallpapers de Game Boy viralizaram nas redes sociais. Desde a madrugada desta quinta-feira (27), usuários de iPhone (iOS) e também de celulares Android estão baixando o papel de parede e transformando a tela de bloqueio de seus aparelhos no videogame da Nintendo. Ao que tudo indica, o plano de fundo viralizou a partir de uma publicação do perfil "Choquei" no Twitter. O post foi feito às 00h18 (horário de Brasília) e já possui mais de 24 mil curtidas e 2 mil compartilhamentos. Nos comentários, centenas de seguidores compartilharam imagens de suas telas já com a nova skin.