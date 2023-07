WhatsApp agora permite enviar mensagem de vídeo no aplicativo

O WhatsApp lançou nesta quinta-feira (27) o recurso de mensagens de vídeo no aplicativo. Usuários do aplicativo no Android e iPhone (iOS) podem gravar e compartilhar vídeos curtos de até 60 segundos diretamente nas conversas do app. O objetivo da ferramenta é tornar o envio das imagens quase instantâneo. A mensagem vai chegar nos contatos de maneira parecida com o que acontece com os áudios, em que os usuários só precisam segurar um botão por poucos segundos para gravar. O recurso era esperado, já que foi testado recentemente na versão Beta do mensageiro.