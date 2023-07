WhatsApp chega para smartwatches com WearOS; veja como baixar

Antes do lançamento oficial, o aplicativo havia sido liberado em versão beta em maio deste ano, durante o Google I/O, conferência voltada para desenvolvedores. Nas linhas a seguir, veja mais detalhes sobre a novidade e saiba como baixar o WhatsApp no seu smartwatch.

Quais smartwatches podem ter o app do WhatsApp?

O aplicativo do WhatsApp está disponível para relógios inteligentes que rodam sistema operacional WearOS 3 em diante. O critério engloba diversos dispositivos, principalmente os desenvolvidos pela Samsung, como o Galaxy Watch 4 e o Galaxy Watch 5. Como o WhatsApp optou por dar preferência inicial ao sistema do Google, smartwatches da Apple, que rodam watchOS, ainda não receberam uma versão completa do aplicativo.

Para usar o app, donos do Apple Watch deverão desativar algumas configurações de notificação do iPhone. Ainda assim, só será possível usufruir de algumas funcionalidades, como visualizar e responder mensagens recebidas. A Meta, porém, afirmou que está ansiosa “para trazer o WhatsApp para ainda mais dispositivos no futuro”.

Quais são as funções do WhatsApp nos smartwaches?

Nos dispositivos compatíveis com LTE (4G), que permitem transmissão de dados, não será preciso estar próximo ao celular para usar os recursos do WhatsApp. Assim, será possível iniciar conversas, responder mensagens, enviar emojis e áudios e atender chamadas remotamente.

Como baixar o WhatsApp no seu smartwatch?

Instalar o WhatsApp no seu smartwatch é simples. Primeiro, abra a Google Play Store do relógio, procure por "WhatsApp" e faça o download. Ao abrir o app, você verá, no seu celular, uma mensagem solicitando o emparelhamento com o smartwatch. Para que isso aconteça, o WhatsApp envia para o smartphone um código de oito dígitos e pergunta se você está tentando vincular um dispositivo WearOS à sua conta. Toque em "Confirmar" para autorizar o acesso e, depois, digite o código recebido. O processo de emparelhamento pode levar alguns minutos.

