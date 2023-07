WhatsApp: essa atualização deve facilitar uso de figurinhas no app

Conforme o site WABetaInfo, a novidade foi flagrada na versão beta 23.14.0.70 do WhatsApp para iPhone e na versão beta 2.23.14.16 do mensageiro para Android. Nos prints capturados pelo site, uma nova bandeja de figurinhas sugeridas é exibida acima do teclado convencional, sendo acionada automaticamente assim que o usuário escolhe um emoji na barra de digitação. Então, basta tocar no sticker para enviá-lo rapidamente na conversa. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.

Nos testes, o WhatsApp reconheceu automaticamente as figurinhas do pacote “Cuppy”, disponível na loja de adesivos do WhatsApp, mas o site diz que o recurso também pode ser compatível com stickers criados por terceiros. Para isso, poderá ser necessário associar previamente a figurinha desejada a um emoji específico, procedimento que deverá ser feito dentro do aplicativo onde o adesivo foi criado.