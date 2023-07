WhatsApp parou de funcionar? App enfrenta instabilidade nesta quarta-feira

O WhatsApp parou de funcionar para alguns usuários nesta quarta-feira (12). De acordo com relatos em redes sociais como o Twitter , o mensageiro está passando por uma instabilidade. Algumas pessoas alegaram, inclusive, que o problema está relacionado ao envio de mensagens. O Downdetector , site que monitora o funcionamento de serviços online, indica que o problema começou às 13h34, com um pico de 174 notificações à 14h34. 45% dos problemas notificados estão relacionados ao aplicativo e 29% a falha no envio de mensagens.

O TechTudo testou o mensageiro e não teve problemas para usar o serviço. Mesmo assim, entramos em contato com a assessoria do aplicativo e, até o fechamento dessa matéria, não obtivemos resposta a respeito dos motivos para a instabilidade.

1 de 2 WhatsApp enfrenta instabilidade e fica fora do ar nesta quarta-feira (8) — Foto: Fernando Braga/TechTudo WhatsApp enfrenta instabilidade e fica fora do ar nesta quarta-feira (8) — Foto: Fernando Braga/TechTudo

📝 Atualização do WhatsApp não instala. O que pode ser? Comente no Fórum do TechTudo.

De acordo com o Google Trends, ferramenta que monitora pesquisas feitas no buscador, houve picos em dúvidas como "WhatsApp caiu?", "WhatsApp fora do ar", "WhatsApp parou de funcionar?" e "WhatsApp com problemas". No Downdetector, é possível ver que o problema surgiu de forma repentina e que teve um pico de forma praticamente instantânea.

2 de 2 Downdetector mostra que WhatsApp apresenta instabilidade nesta quarta-feira (12) — Foto: Reprodução/Downdetector Downdetector mostra que WhatsApp apresenta instabilidade nesta quarta-feira (12) — Foto: Reprodução/Downdetector

Nas redes sociais, os relatos foram bem expressivos. Os usuários relataram problemas para enviar mensagens no aplicativo e mostraram insatisfação quanto ao problema com o app. Ainda não se sabe, no entanto, como ele teve início.

Com informações de Google Trends e Downdetector

Veja ainda: como tirar o status 'online' do WhatsApp