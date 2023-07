WhatsApp testa filtro para separar conversas pessoais e profissionais

O WhatsApp , app disponível para Android e iPhone ( iOS ), está testando um recurso que poderá ajudar a separar as conversas pessoais das profissionais dentro do aplicativo. Segundo o site WABetaInfo, a manobra seria possível por meio de abas fixadas na página inicial que vão segmentar a lista de chats. Essa organização poderá ser útil para filtrar as conversas e evitar o acesso a mensagens de trabalho fora do horário do expediente. O experimento foi flagrado em uma versão de testes do mensageiro para Android e divulgado na última sexta-feira (7). Veja, a seguir, mais detalhes sobre a possível função.

1 de 2 WhatsApp testa função que poderá separar mensagens pessoais de profissionais — Foto: Getty Images/SOPA Images WhatsApp testa função que poderá separar mensagens pessoais de profissionais — Foto: Getty Images/SOPA Images

📝 WhatsApp Web: como usar sem o QR code do app no celular? Descubra no Fórum do TechTudo

No print divulgado pelo WABetaInfo, é possível ver as abas de chats segmentadas. O novo menu de filtros poderá estar posicionado no topo da tela, onde antes ficava a barra de navegação — que, por sua vez, estará localizada no rodapé do app. A imagem mostra quatro abas de filtragem da navegação, que exibirão separadamente todas as conversas ativas, chats não lidos, bate-papos pessoais e mensagens de trabalho ou negócios.

2 de 2 WhatsApp testa abas para filtrar mensagens pessoais de profissionais — Foto: Reprodução/WABetaInfo WhatsApp testa abas para filtrar mensagens pessoais de profissionais — Foto: Reprodução/WABetaInfo

Ainda não está claro se a quantidade de abas ou os rótulos flagrados no experimento serão fixos, ou se os usuários poderão criar seus próprios filtros de acordo com suas necessidades. Também não foi revelado como será o procedimento para incluir as conversas em cada aba, se será possível colocar senha para acessar um dos itens ou se os chats em grupo também poderão ser adicionados a essa segmentação.

O recurso ainda está em fase de desenvolvimento e poderá ser disponibilizado para testadores beta em próximas atualizações do app para Android. Vale mencionar, ainda, que não há notícias sobre experimentos com a função no iPhone. É preciso destacar, também, que, por se tratar de um teste, não há confirmação de que o filtro de chats será implementado no WhatsApp, nem quando isso poderá ocorrer.

Recentemente, outro teste flagrado pelo site mostrou que o WhatsApp experimenta sugerir figurinhas à medida que o usuário digita emojis na conversa. Uma nova bandeja exibida acima do teclado poderá exibir stickers relacionados àquela carinha para envio imediato, eliminando a necessidade de percorrer toda a pasta de adesivos até encontrar o item desejado.

Com informações do WABetaInfo

Veja também: como enviar imagem em alta qualidade no WhatsApp; veja 4 formas