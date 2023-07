X: Simpsons previu o novo logo do Twitter? Saiba mais sobre o episódio

Agora, admiradores do desenho animado veem semelhanças entre o logotipo atualizado do Twitter e o de um aplicativo no celular de Homer, que aparece no episódio "Ned 'n' Edna's Blend" ("O Evento Secreto de Ned e Edna"), exibido em 2012. Mas será que os criadores do programa realmente acertaram o que estava por vir? Entenda o caso!

2 de 5 Episódio de Os Simpsons, que conta sobre o casamento de Ned, mostra Homer com o celular na mão; veja se a série previu mudança de logo do Twitter — Foto: Reprodução/Fox Episódio de Os Simpsons, que conta sobre o casamento de Ned, mostra Homer com o celular na mão; veja se a série previu mudança de logo do Twitter — Foto: Reprodução/Fox

📝 Onde assistir ao anime Oshi no Ko online? Veja no Fórum do TechTudo

No 21º episódio da 23ª temporada da animação, Marge descobre que Ned e Edna se casaram secretamente, de forma que ela se oferece para fazer uma festa. Porém, durante o evento, Ned e Edna acabam brigando. Em uma das cenas do episódio, Homer, patriarca da família Simpson, aparece mexendo no celular, e um dos aplicativos exibidos na tela inicial possui uma logomarca bastante semelhante ao "X" novo do Twitter.

Afinal, os Simpsons adivinharam a mudança do logotipo do Twitter?

O seriado é conhecido por prever várias situações que aconteceram no mundo, mas, como sempre, pode se tratar de uma coincidência. O fato é que, realmente, o logotipo visto no episódio é bastante parecido com o adotado pelo bilionário no Twitter, que substituiu o famoso pássaro-azul da rede social por um X.

Vale lembrar que, para além disso, Musk ainda mudou o nome dos "tweets" para "xeets" e adicionou um domínio alternativo para a plataforma, que agora também pode ser acessada por "X.com".

3 de 5 Desde que foi comprado em 2022 por Elon Musk, o Twitter está passando por diversas mudanças; a mais recente foi a do logotipo, trocado por um "X" — Foto: Reprodução/Twitter Desde que foi comprado em 2022 por Elon Musk, o Twitter está passando por diversas mudanças; a mais recente foi a do logotipo, trocado por um "X" — Foto: Reprodução/Twitter

O "X" não é por acaso, afinal, faz referência a outros empreendimentos do bilionário, como a famosa Space X, empresa aeroespacial fundada em 2002, nos Estados Unidos, e o Tesla X, um dos modelos de carro da empresa automotiva e de armazenamento de energia de Musk.

Outros momentos que Os Simpsons "previram"

A busca por semelhanças entre eventos reais e antigos episódios de Os Simpsons não acontece por acaso. Isso porque a série ganhou muita notoriedade por supostamente prever o futuro devido a várias coincidências entre sua ficção e acontecimentos reais.

Recentemente, um ocorrido previsto pelos Simpsons foi o sumiço do submarino que saiu em busca dos escombros do Titanic no fundo do mar. A semelhança entre os ocorridos pode ser vista no 10º episódio da 17ª temporada, no qual Homer descobre que seu verdadeiro pai é Mason Fairbanks, um rico caçador de tesouros marinhos. Na história, os dois decidem embarcar juntos em uma expedição em busca de itens valiosos, mas acabam ficando presos no fundo do mar.

4 de 5 Fãs especulam que Os Simpsons teria previsto caso submarino da Oceangate que emplodiu — Foto: Reprodução/Star+ Fãs especulam que Os Simpsons teria previsto caso submarino da Oceangate que emplodiu — Foto: Reprodução/Star+

Fãs da série também apontam semelhanças entre o episódio 21 da 4ª temporada, “Marge in Chains”, que foi ao ar em 1993, e a pandemia da COVID-19. Na história, os moradores de Springfield entram em quarentena após um surto da gripe de Osaka, que se espalha rapidamente pela cidade. Quando a matriarca adoece, a família passa a pesquisar a cura para a enfermidade.

Outra coincidência está no 17º episódio da temporada 11, “Bart to the Future”, que foi ao ar em 2000. Nele, o filho de Homer e Marge tem uma visão na qual Lisa aparece como presidente dos EUA, lamentando as dívidas públicas herdadas do governo anterior Donald Trump. O que era uma piada acabou se tornando realidade 16 anos depois, quando o empresário de fato se tornou presidente do país norte-americano.

5 de 5 Episódio de "Os Simpsons" previu eleição de Trump — Foto: Reprodução/Screenrant Episódio de "Os Simpsons" previu eleição de Trump — Foto: Reprodução/Screenrant

Com informações de Screenrant

Veja também: Como mudar o plano da Netflix